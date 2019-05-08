Защита Кокорина и Мамаева заявила о намерении обжаловать приговор

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что защита будет подавать апелляцию на решение суда, приговорившего футболиста к полутора годам колонии общего режима. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Весь приговор строится на показаниях потерпевших. Все, что говорили свидетели, недостаточно отражено в приговоре. Считаем, что приговор очень формальный», — заявила Стукалова. Она добавила, что для более подробной позиции защите необходимо сначала изучить текст приговора, который составляет 58 листов.

По ее словам, в приговоре не хватает конкретики — например, там не уточняется количество ударов, который каждый из футболистов нанес потерпевшим. «Ребята отреагировали по-разному. Считали, конечно, что суд уменьшит срок (относительно запрошенного прокуратурой) и проявит гуманность перед Днем Победы, но этого не произошло», — добавила Стукалова.

Другой адвокат футболиста Андрей Ромашов заявил, что защита имеет право подать ходатайство на условно-досрочное освобождение после отбытия половины срока. «В нашем случае она уже прошла, мы уже 10,5 отбыли, а для УДО достаточно девяти месяцев», — сказал он. При этом Ромашов добавил, что это возможно только после вступления приговора в силу, то есть после апелляции. Ее рассмотрение могут назначить через два месяца.