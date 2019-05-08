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Хулиганство Кокорина и Мамаева ,  
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Защита Кокорина и Мамаева заявила о намерении обжаловать приговор

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что защита будет подавать апелляцию на решение суда, приговорившего футболиста к полутора годам колонии общего режима. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Весь приговор строится на показаниях потерпевших. Все, что говорили свидетели, недостаточно отражено в приговоре. Считаем, что приговор очень формальный», — заявила Стукалова. Она добавила, что для более подробной позиции защите необходимо сначала изучить текст приговора, который составляет 58 листов.

По ее словам, в приговоре не хватает конкретики — например, там не уточняется количество ударов, который каждый из футболистов нанес потерпевшим. «Ребята отреагировали по-разному. Считали, конечно, что суд уменьшит срок (относительно запрошенного прокуратурой) и проявит гуманность перед Днем Победы, но этого не произошло», — добавила Стукалова.

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Другой адвокат футболиста Андрей Ромашов заявил, что защита имеет право подать ходатайство на условно-досрочное освобождение после отбытия половины срока. «В нашем случае она уже прошла, мы уже 10,5 отбыли, а для УДО достаточно девяти месяцев», — сказал он. При этом Ромашов добавил, что это возможно только после вступления приговора в силу, то есть после апелляции. Ее рассмотрение могут назначить через два месяца.

«Если бы приговор сегодня вступал в законную силу, мы бы имели право подавать на УДО уже сегодня», — заявил Игорь Бушманов — адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, который получил год и пять месяцев колонии.

По мнению Бушманова, «справедливости в этом деле, к сожалению, не было». «Мы представили все наши доводы и аргументы, но далеко не все из них нашли отражение в приговоре», — добавил он.

Фотогалерея 
Приговор по делу Кокорина и Мамаева. Фоторепортаж

Суд признал Мамаева, Кокорина, его брата Кирилла, а также футболиста любительской лиги Александра Протасовицкого виновными в умышленном причинении вреда здоровью из хулиганских побуждений. В конце октября прошлого года они устроили в центре Москвы две драки — с водителем ведущей «Первого канала» и двумя чиновниками. Судья зачла футболистам день, проведенный в следственном изоляторе, за полтора дня в колонии. Таким образом, Мамаеву предстоит отбыть в колонии 6,5 месяца, а Кокорину — 7,5 месяца.

Теги: Александр Кокорин, Павел Мамаев, Приговор
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