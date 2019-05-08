Кокорину и Мамаеву зачли день в СИЗО за полтора в колонии

Кокорину и Мамаеву зачли день в СИЗО за полтора в колонии

Срок наказания нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву начинается 8 мая, однако каждый день, проведенный футболистами в СИЗО, будет засчитан за полтора дня колонии. Об этом объявила судья Пресненского суда, передает корреспондент РБК.

Таким образом, с учетом проведенного в следственном изоляторе времени Мамаев должен отбыть в колонии 6,5 месяца, а Кокорин — 7,5 месяца. Другие фигуранты дела — брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий — проведут в колонии 7,5 и 6,5 месяца соответственно.

Согласно решению суда, братья Кокорины получили 1,5 года колонии общего режима, а Мамаев и Протасовицкий — 1 год и 5 месяцев.

Суд счел доказанной вину фигурантов в умышленном причинении вреда здоровью из хулиганских побуждений, но постановил, что они не состояли в преступном сговоре.