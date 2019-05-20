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Goldman Sachs $250 (+26,26%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
ФосАгро ₽2 820,93 (+20,55%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
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Политика ,  
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МИД Китая обратился к Huawei после отказа Google сотрудничать

Официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что Китай следит за развитием ситуации с компанией Huawei, от сотрудничества с которой отказалась американская корпорация Google. При этом он не стал уточнять, какие ответные меры собирается принять Пекин, передает Associated Press.

«Китай поддерживает то, чтобы китайские компании отстаивали свои законные права положенными законом средствами», — добавил он.

О том, что руководство Google отказалось от сотрудничества с Huawei, ранее сообщил Reuters. Такое решение было принято после того, как Министерство торговли США пообещало внести китайскую компанию в черный список. Как уточняло агентство, Huawei в результате лишится доступа к обновлению операционной системы Android.

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Почему Huawei и Google приостановили сотрудничество

В китайской компании в свою очередь заявили, что установленные на ее гаджетах программы, обеспечивающие безопасность, будут обновляться, несмотря на действия Google. Huawei пообещала, что Google Play и средства защиты Google Play Protect продолжат работать на ее устройствах.

16 мая американский лидер Дональд Трамп объявил о введении в Штатах режима ЧС для того, чтобы расширить полномочия властей по защите информационно-коммуникационных сетей. Ранее США обвинили китайскую компанию в краже технологий и мошенничестве, связанном с нарушением санкций против Ирана. В Huawei эти обвинения отвергли.

Теги: Huawei, Китай, Google
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