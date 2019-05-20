Мэй поздравила Зеленского со вступлением в должность президента

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила Владимира Зеленского с официальным вступлением в должность президента Украины, сообщается на ее странице в Twitter.

«Великобритания продолжит поддерживать реформы, безопасность и процветание на Украине. Я ожидаю тесной работы с вами и вашей администрацией», — добавила Мэй.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ранее заявил, что президент России поздравит Зеленского со вступлением в должность после первых успехов в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины и нормализации отношений Москвы и Киева.

Инаугурация Зеленского прошла ранее 20 мая в Киеве. Своей первой задачей на посту президент он назвал прекращение огня в Донбассе. Во время церемонии Зеленский также заявил о роспуске Верховной рады и предложил правительству Украины уйти в отставку.