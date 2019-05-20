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ФосАгро ₽2 820,93 (+20,55%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
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Политика ,  
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Кремль пообещал поздравить Зеленского после первых успехов

Президент России Владимир Путин не планирует поздравлять Владимира Зеленского со вступлением в должность президента Украины. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По словам Пескова, Путин поздравит Зеленского с первыми успехами в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины и нормализации отношений Москвы и Киева. Как отметил представитель Кремля, успехи, «если они будут очевидны», Москва увидит «невооруженным глазом».

В настоящий момент, заявил Песков, на повестке дня у Путина нет контактов с новым украинским президентом.

Комментируя слова Зеленского о том, что Донбасс и Крым — «это украинская земля», Песков заявил, что для России вопроса о принадлежности полуострова не существует. Конфликт на востоке Украины он назвал «внутриукраинской проблемой», для решения которой президенту этой страны следует основываться на плане, изложенном в минских договоренностях.

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Зеленский принес присягу и вступил в должность президента Украины

Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая. Во время инаугурации в Верховной раде он принес присягу на Конституции страны. Позднее в ходе церемонии он объявил о роспуске парламента и предложил правительству уйти в отставку.

Своей первой задачей в должности президента Зеленский назвал прекращение огня в Донбассе. По его словам, для этого он готов пожертвовать своим постом, а также рейтингом и популярностью.

Теги: Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Владимир Путин
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