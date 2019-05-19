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Выборы на Украине ,  
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СМИ назвали предполагаемую дату досрочных выборов в Раду

Досрочные выборы в Верховную раду могут состояться 14 июля. Об этом сообщает информационное агентство «Украинские национальные новости» со ссылкой на информированный источник.

По его данным, проведение досрочных выборов станет следующим шагом по роспуску Рады, о котором избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен объявить сразу после своей инаугурации.

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Роспуск Рады был одним из предвыборных обещаний Зеленского, который ранее неоднократно говорил о неэффективности украинского парламента. После выхода из Рады партии «Народный фронт» спикер украинского парламента Андрей Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции. Согласно действующему законодательству, после этого фракциям дается 30 дней на создание новой коалиции. В случае если она не будет создана, президент может распустить Раду.

Ранее пресс-секретарь Зеленского Ирина Победоносцева назвала фейком появившийся в украинских СМИ указ о роспуске Рады. По решению Верховной рады инаугурация Зеленского назначена на 20 мая. 

Выборы президента на Украине прошли в два тура — 31 марта и 21 апреля. Зеленский оказался лидером обоих этапов голосования. Во втором туре за Зеленского проголосовали 73,22% украинцев. Его соперник, действующий глава государства Петр Порошенко, заручился поддержкой 24,45% избирателей.

Теги: Украина, досрочные выборы, Верховная рада, Владимир Зеленский
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