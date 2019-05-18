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Зеленский пообещал «создать неудобства» Раде за инаугурацию в понедельник

Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал «создать неудобства» Верховной раде за назначение инаугурации на понедельник. Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном в Instagram.

https://www.instagram.com/p/Bxm4VvkiK_4/

«Мы хотели, чтобы инаугурация прошла 19 мая, чтобы это был выходной, чтобы не создавать проблемы и транспортные пробки для киевлян», — сказал Зеленский.

Он добавил, что Верховная рада, назначив церемонию на будний день, создала для всех проблемы, поскольку из-за большого количества иностранных гостей значительная часть киевских улиц будет перекрыта.

Ранее сообщалось, что на церемонию приглашены президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Венгрии и еще более 50 политиков. Российская делегация не получила приглашение на мероприятие.

 

Теги: Владимир Зеленский, Верховная Рада, инаугурация
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