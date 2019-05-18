Команда Зеленского назвала появившийся в СМИ указ о роспуске Рады фейком

Проект документа накануне опубликовали «Страна.ua» и «Обозреватель». По информации их источников, это была предварительная версия указа. Пресс-секретарь избранного президента Украины назвала его не имеющим отношения к реальности

Владимир Зеленский (Фото: ZUMA / ТАСС)

Проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, который накануне опубликовали украинские порталы «Страна.ua» и «Обозреватель», оказался фейком. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Ирину Победоносцеву сообщает телеканал «Громадське».

Документ, подчеркнула она, не имеет к реальности никакого отношения.

Аналогичную бумагу, замечает телеканал, еще 18 апреля на своей странице Facebook со словами: «Указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады должен выглядеть примерно так», — опубликовал бывший замглавы администрации президента Украины Андрей Портнов (эту должность он занимал в период, когда у власти в республике находился Виктор Янукович).

«Страна.ua» ранее отмечала, что соответствующий документ журналисты получили от источников в окружении Зеленского. Документ, по словам собеседников портала, был предварительной версией указа — окончательный вариант, замечала «Страна.ua», еще не утвержден, как и само решение о роспуске парламента.

После этого идеолог команды Зеленского Руслан Стефанчук, заявил, что там до сих пор рассматривают вопрос о роспуске Верховной рады. «Это будет зависеть и от сотрудничества с органами государственной власти», — отмечал он.