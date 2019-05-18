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Кучма счел причиной проблем Украины «написанную в Москве историю»

Все проблемы Украины заключаются в том, что ее история «писалась в Москве», заявил на встрече с делегацией Литвы бывший президент Украины Леонид Кучма. Слова Кучмы разместила на своей странице в Facebook его пресс-секретарь Дарья Олифер.

«Важно, чтобы мы лучше знали историю Украины. Ведь все проблемы — из-за того, что история Украины писалась в Москве, и герои были нарисованы в Москве», — заявил Кучма.

По его мнению, вопросами о Степане Бандере (лидер Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России — ред.) должны заниматься историки. Однако он не исключил, что «в разных регионах Украины могут быть свои герои».

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Кучма также заявил об изменении исторических фигур, задавшись вопросом, почему в советское время императора Николая Второго считали «кровавым», а в сегодняшней России «делают святым».

«В гражданскую войну красные стреляли в белых, белые — красных. Сейчас вы перевозите из Европы к себе прах царских генералов. А почему нам не даете возможность, чтобы на Украине сами разобрались, кто есть кто?» — заявил политик.

Леонид Кучма стал президентом Украины в 1994 году в результате внеочередных выборов и был переизбран в 1999-м. До 2 ноября 2018 года он был представителем Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, но ушел с этой должности, когда ему исполнилось 80 лет. Кроме того, он руководит президентским фондом «Украина», который помогает одаренным детям.

Теги: Украина, Леонид Кучма, Степан Бандера
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