Кучма заявил о мечте России разорвать минские соглашения руками Украины

Второй президент Украины и представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма заявил, что Москва «спит и видит», как бы завершить минский процесс, но так, чтобы виноват в этом был Киев. Об этом Кучма заявил в интервью изданию «Сегодня» на полях 15-й конференции «Ялтинская европейская стратегия».
«Тогда бы они имели возможность сказать, что, мол, видите, Украина же ничего не хочет делать, не выполняет минские договоренности. Я постоянно говорю, прежде чем садиться за стол, я пью таблетку успокоительного, чтобы с ними разговаривать. Диалога и людей, которые бы имели возможность что-то решать, там нет», — сказал Кучма.
Однако при этом он добавил, что ТКГ многое делает для решения социальных, экономических и гуманитарных проблем.
По словам Кучмы, закрытие переговоров в Минске не отвечает интересам Украины. «На минских договоренностях стоят экономические санкции против России. Если закроем этот формат — нет торговых санкций. Почитайте, на основании чего продолжаются торговые санкции против России. На основании того, что не выполняются минские договоренности», — пояснил он.
Кучма также рассказал, что Порошенко был вынужден подписать минские соглашения, «потому что нужно было полномасштабные войну и боевые действия на Донбасс остановить».
Он считает, что встреча в «нормандском формате» состоится. «Меркель и Макрон прежде всего выступают за то, чтобы эта встреча состоялась. Ну чем Россия может убеждать, что такая встреча не нужна? Она состоится. Только когда? К сожалению, не президент Украины устанавливает время», — заверил второй президент Украины.
В интервью изданию «Обозреватель» Кучма также заявил, что гибель лидера самопровозглашенной Донецкой народной республики не повлияет на переговоры в Минске. «Будет, как всегда: ни войны, ни мира. Значительных изменений не будет», — заверил он.
Предложения об изменении формата переговоров Кучма охарактеризовал как «политический треп». «Насчет формата — это обычный политический треп тех политиков, которые не хотят ничего делать и ничего не сделали. На какой формат можно поменять? Пригласить туда президента Соединенных Штатов Америки, он пойдет? Кто согласится? Путин согласится? Или, может, Мэй поедет? Не нужно так, не политики, а черт знает что», — заключил он.
В июне большой резонанс вызвало заявление президента Украины Петра Порошенко, который сказал, что минского формата не существует. «Минского формата переговоров нет. И Кучма никакого участия в минском формате переговоров не принимает. Существует один формат — нормандский», — сказал Порошенко, выступая перед студентами Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.
Он напомнил, что в нормандском формате, помимо него, принимают участие канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент РФ Владимир Путин. «Если вы найдете другой формат [переговоров], где будет Путин, я готов его рассматривать, но заверяю, таких форматов нет», — добавил тогда Порошенко.
Официальная Москва неоднократно заявляла о приверженности минским соглашениям. Глава МИД России Сергей Лавров называл отступление от минских соглашений «колоссальной ошибкой». По поводу встречи в нормандском формате Лавров заявлял, что она будет возможна после выполнения решений предыдущих встреч. А после гибели Захарченко Лавров сказал, что проведение встреч в формате «нормандской четверки» в ближайшее время невозможно.