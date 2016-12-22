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Кучма заявил о мечте России разорвать минские соглашения руками Украины
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Кучма заявил о мечте России разорвать минские соглашения руками Украины
Украинский кризис, 11:29
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Кучма заявил о мечте России разорвать минские соглашения руками Украины
В Минске нет диалога, нет людей, способных решать проблемы, но переговоры нужно сохранить, заявил Леонид Кучма. Он считает, что разрыв сыграет на руку России, поскольку санкции держатся на требовании выполнить минские соглашения
Леонид Кучма (Фото: Виктор Драчев / ТАСС)

Второй президент Украины и представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма заявил, что Москва «спит и видит», как бы завершить минский процесс, но так, чтобы виноват в этом был Киев. Об этом Кучма заявил в интервью изданию «Сегодня» на полях 15-й конференции «Ялтинская европейская стратегия».

«Тогда бы они имели возможность сказать, что, мол, видите, Украина же ничего не хочет делать, не выполняет минские договоренности. Я постоянно говорю, прежде чем садиться за стол, я пью таблетку успокоительного, чтобы с ними разговаривать. Диалога и людей, которые бы имели возможность что-то решать, там нет», — сказал Кучма.

Однако при этом он добавил, что ТКГ многое делает для решения социальных, экономических и гуманитарных проблем.

По словам Кучмы, закрытие переговоров в Минске не отвечает интересам Украины. «На минских договоренностях стоят экономические санкции против России. Если закроем этот формат — нет торговых санкций. Почитайте, на основании чего продолжаются торговые санкции против России. На основании того, что не выполняются минские договоренности», — пояснил он.

Кучма также рассказал, что Порошенко был вынужден подписать минские соглашения, «потому что нужно было полномасштабные войну и боевые действия на Донбасс остановить».

Он считает, что встреча в «нормандском формате» состоится. «Меркель и Макрон прежде всего выступают за то, чтобы эта встреча состоялась. Ну чем Россия может убеждать, что такая встреча не нужна? Она состоится. Только когда? К сожалению, не президент Украины устанавливает время», — заверил второй президент Украины.

В интервью изданию «Обозреватель» Кучма также заявил, что гибель лидера самопровозглашенной Донецкой народной республики не повлияет на переговоры в Минске. «Будет, как всегда: ни войны, ни мира. Значительных изменений не будет», — заверил он.

Предложения об изменении формата переговоров Кучма охарактеризовал как «политический треп». «​Насчет формата — это обычный политический треп тех политиков, которые не хотят ничего делать и ничего не сделали. На какой формат можно поменять? Пригласить туда президента Соединенных Штатов Америки, он пойдет? Кто согласится? Путин согласится? Или, может, Мэй поедет? Не нужно так, не политики, а черт знает что», — заключил он.​​

В июне большой резонанс вызвало заявление президента Украины Петра Порошенко, который сказал, что минского формата не существует. «Минского формата переговоров нет. И Кучма никакого участия в минском формате переговоров не принимает. Существует один формат — нормандский», — сказал Порошенко, выступая перед студентами Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.

Он напомнил, что в нормандском формате, помимо него, принимают участие канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент РФ Владимир Путин. «Если вы найдете другой формат [переговоров], где будет Путин, я готов его рассматривать, но заверяю, таких форматов нет», — добавил тогда Порошенко.​

Официальная Москва неоднократно заявляла о приверженности минским соглашениям. Глава МИД России Сергей Лавров называл отступление от минских соглашений «колоссальной ошибкой». По поводу встречи в нормандском формате Лавров заявлял, что она будет возможна после выполнения решений предыдущих встреч. А после гибели Захарченко Лавров сказал, что проведение встреч в формате «нормандской четверки» в ближайшее время невозможно.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Минские переговоры , Леонид Кучма , Донбасс
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