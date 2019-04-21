Кучма пожалел нового президента Украины

По словам Кучмы, если главе государства будут доверять, то дела будут решаться «не так, как они решались до сегодняшнего дня»

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Второй президент Украины Леонид Кучма пожелал победителю выборов быть честным и выполнять обещания, данные избирателям, передает «Интерфакс-Украина».

«Меньше обещать и больше делать, потому что мы с вами видели сегодня: то, что обещали когда-то во время избирательной кампании, и с чем через пять лет пришли, какой результат получили», — отметил Кучма. По его словам, главное — быть честным и порядочным перед народом. Экс-президент также выразил мнение, что если к лидеру будет доверие, то дела будут решаться «не так, как они решались до сегодняшнего дня».

По словам Кучмы, ему «немного даже жаль» нового президента. «Хорошо понимаете: война, которой не видно конца, разделенная Украина, экономика на грани дефолта... Не буду перечислять все еще существующие проблемы», — добавил он.

Кучма был избран президентом Украины в 1994 году, в 1999-м его вновь избрали. Свой пост он занимал до января 2005 года.