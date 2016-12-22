Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,37 56,56 EUR Нал. 70,62 69,63 USD Бирж. 56,98 +0,32 EUR Бирж. 70,17 +0,42 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9229,60 +8,50 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 64,59 -1,37% DJIA 25212,53 -0,49% Nasdaq 7599,18 +0,51% FTSE 7214,76 -0,13%
Кучма усомнился в существовании Украины как полноценного государства
Лента новостей
Собчак пожаловалась в президиум Верховного суда на регистрацию Путина 19:50, Политика Популярность общественных сетей Wi-Fi снизилась за полгода в два раза 19:42, Технологии и медиа Минобороны отвергло претензии в нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии 19:37, Политика Первые леди Юбера де Живанши: кто вдохновлял французского кутюрье 19:34, Фотогалерея  Путин пообещал вернуться к практике выдачи земли фермерам вне тендеров 19:32, Общество В МГУ объяснили повышение зарплат сотрудников выполнением майских указов 19:24, Общество Сервис YouDo заявил об удвоении доходов «мужей на час» 19:20, Технологии и медиа «Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым 19:10, Общество «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России 19:09, Спорт В МХТ им. Чехова назвали дату прощания с Олегом Табаковым 19:03, Общество Эстония обвинила российский Ил-76 в нарушении своей воздушной границы 18:56, Политика Путин направил соболезнования в связи с крушением самолета в Катманду 18:56, Общество Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Табакова 18:54, Общество Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 18:48, РБК и Билайн LinkedIn изменит условия пользования из-за новых правил Евросоюза 18:45, Технологии и медиа В Смоленске застрелили убившего партнера по бизнесу мужчину 18:43, Общество Глава аэропорта Катманду назвал причину крушения пассажирского лайнера 18:43, Общество «Таких, как Табаков, уже мало делают»: как вспоминают актера его коллеги 18:37, Общество Собчак обвинила Слуцкого в нарушении «законов каждый день» 18:34, Политика В Греции выдали ордер на арест сорвавшего матч российского бизнесмена 18:28, Общество Минтранс предложил ввести новый дорожный знак к ЧМ-2018 18:24, Общество Путин предложил при наличии хлеба «и разведкой позаниматься» 18:05, Общество Явлинский рассказал об экстренном снижении везшего его самолета 18:05, Политика Как создать красивый интерьер за разумные деньги: советы эксперта 18:02, Стиль Телеканалы изменили сетку вещания после смерти Табакова 18:01, Технологии и медиа Бизнес и конфликт: когда российские предприниматели брались за оружие 17:54, Фотогалерея  Тренер сборной Бразилии по футболу назвал состав на матч против России 17:51, Спорт Названо место прощания с Табаковым 17:49, Общество
Кучма усомнился в существовании Украины как полноценного государства
Политика, 24 фев, 08:13
0
Кучма усомнился в существовании Украины как полноценного государства

Бывший президент Украины Леонид Кучма выразил недоумение в связи с нынешним экономическим положением украинцев. Об этом он рассказал в интервью порталу Ukraina.ru.

«Сегодняшнее положение украинцев ужасно. 75% валового продукта — наши долги. Это ужас. А кто за них платить будет? Если сейчас не даст [транш] Международный валютный фонд (МВФ), что, объявлять дефолт?» — посетовал Кучма. При этом он заявил, что «Украина никогда не была государством в полном смысле этого слова».

По мнению политика, в тяжелом положении украинцев виновны депутаты Верховной рады Украины и другие представители власти. В январе замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб допустил досрочное прекращение сотрудничества с МВФ, если до июля 2018 года фонд не перечислит стране очередной транш.

«Мы все с нетерпением ждали Мюнхенской конференции. Однако Украина оказалась вообще на задворках. Якобы мы там не существуем», — отметил Кучма. Он добавил, что если бы на конференцию не поехал президент Украины Петр Порошенко «и не напомнил, что мы на европейской карте, так наверняка бы и забыли».

Безопасность в Сети: какие темы вышли на первый план в Мюнхене
Политика

На выступлении на Мюнхенской конференции 16 февраля Порошенко заявил, что Украина начнет переговоры с Россией «после того, как россияне заберут своих солдат с украинской территории». Также в числе условий президент назвал восстановление территориальной целостности Украины, «включая Крым».

При этом Порошенко подчеркнул, что российский флаг «не должен развеваться нигде». По мнению украинского президента, «гибридная война», которую ведет Москва, «постепенно превращается в полномасштабную мировую гибридную войну». В связи с этим, считает Порошенко, Россия планирует «уничтожить» единство и демократию, и призвал «весь мир» противостоять этому.

По словам обозревателя газеты Die Zeit Михаэля Туманна, Порошенко выступал в почти пустом зале и закончил речь под вялые аплодисменты, никто из присутствующих не задавал ему вопросов. Туманн отметил, что выступление президента Украины было «печальным и даже опасным».

Теги: Леонид Кучма , Украина , МВФ , Петр Порошенко , украинцы
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Материалы по теме
В Киеве сообщили об отказе 24 тыс. украинцев от гражданства за три года Общество
Россия стала лидером по сумме денежных переводов на Украину в 2017 году Экономика
Украина оценила объем добычи Россией газа на Одесском шельфе Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.