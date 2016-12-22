Кучма усомнился в существовании Украины как полноценного государства

Бывший президент Украины Леонид Кучма выразил недоумение в связи с нынешним экономическим положением украинцев. Об этом он рассказал в интервью порталу Ukraina.ru.

«Сегодняшнее положение украинцев ужасно. 75% валового продукта — наши долги. Это ужас. А кто за них платить будет? Если сейчас не даст [транш] Международный валютный фонд (МВФ), что, объявлять дефолт?» — посетовал Кучма. При этом он заявил, что «Украина никогда не была государством в полном смысле этого слова».

По мнению политика, в тяжелом положении украинцев виновны депутаты Верховной рады Украины и другие представители власти. В январе замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб допустил досрочное прекращение сотрудничества с МВФ, если до июля 2018 года фонд не перечислит стране очередной транш.

«Мы все с нетерпением ждали Мюнхенской конференции. Однако Украина оказалась вообще на задворках. Якобы мы там не существуем», — отметил Кучма. Он добавил, что если бы на конференцию не поехал президент Украины Петр Порошенко «и не напомнил, что мы на европейской карте, так наверняка бы и забыли».

На выступлении на Мюнхенской конференции 16 февраля Порошенко заявил, что Украина начнет переговоры с Россией «после того, как россияне заберут своих солдат с украинской территории». Также в числе условий президент назвал восстановление территориальной целостности Украины, «включая Крым».

При этом Порошенко подчеркнул, что российский флаг «не должен развеваться нигде». По мнению украинского президента, «гибридная война», которую ведет Москва, «постепенно превращается в полномасштабную мировую гибридную войну». В связи с этим, считает Порошенко, Россия планирует «уничтожить» единство и демократию, и призвал «весь мир» противостоять этому.

По словам обозревателя газеты Die Zeit Михаэля Туманна, Порошенко выступал в почти пустом зале и закончил речь под вялые аплодисменты, никто из присутствующих не задавал ему вопросов. Туманн отметил, что выступление президента Украины было «печальным и даже опасным».