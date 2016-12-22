Леонид Кучма покинул контактную группу по урегулированию в Донбассе

Это решение бывший президент Украины принял в связи с возрастом, пояснил представитель России в контактной группе Борис Грызлов. Леониду Кучме в августе исполнилось 80 лет

Леонид Кучма (Фото: Виктор Драчев / ТАСС)

Экс-президент Украины Леонид Кучма завершил работу в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, об этом журналистам сообщил полномочный представитель России в этой группе Борис Грызлов, пояснив, что представитель Киева принял это решение в связи с достижением 80-летнего возраста.

«Надеюсь, что ценности диалога в конечном счете возобладают в украинской политике и помогут разрешить существующий конфликт в Донбассе», — говорится в заявлении Грызлова, которое поступило в РБК. Он отметил, что Кучма как заслуженный и опытный политик был настроен именно на диалог.

В завершение работы Леонид Кучма поблагодарил коллег, так был подведен итог его работы в группе, сообщила в своем аккаунте в Facebook пресс-секретарь бывшего президента Украины Дарья Олифер. Она отметила, что Кучма выразил отдельную благодарность Белоруссии — за содействие в организации переговорного процесса.

Ранее Олифер заявляла ТАСС, что после ухода Кучмы из группы «дальнейшие кадровые решения по этому вопросу являются прерогативой президента Украины Петра Порошенко».

На прошлой неделе Кучма заявил, что покинет свою должность по достижении «критического возраста», пояснив, что ему «когда-то надо остановиться».

Леонид Кучма стал представителем Украины в трехсторонней контактной группе по решению президента Петра Порошенко в 2014 году. Контактная группа принимает решения по деэскалации конфликта в Донбассе.