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American Express $140 (+16,33%) прогноз Morgan Stanley к 25.04.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
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Скандал в шоу «Голос» ,  
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Group-IB сочла уязвимыми голосования по СМС на фоне скандала в «Голосе»

Специалисты Group-IB после проверки на предмет накрутки голосов в финале телевизионного конкурса «Голос. Дети» заявили, что другие телевизионные голосования так же являются уязвимыми. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в РБК.

«Мы работаем с фактами и цифровыми доказательствами — и они свидетельствую о вмешательстве [в финальном голосовании шестого сезона «Голос.Дети»]. Еще раз подчеркнем, что система выборов победителя не подвергалась ни внешним кибератакам, ни внутреннему воздействию со стороны инсайдера, однако факт автоматизированной накрутки показал ее несовершенство», — сообщили в компании.

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В Group-IB считают, что другие системы телевизионных голосований, которые проводятся с помощью СМС, так же уязвимы. При этом специалисты подчеркнули, что ситуацию с «Голосом» можно исправить и в компании делают для этого все необходимое. «Однако созданный прецедент должен стать основанием для аудитов и регулярных проверок и других систем выборов», — считают в Group-IB.

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26 апреля в эфире «Первого канала» был показан финал конкурса «Голос. Дети», в котором победу одержала Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Вслед за этим источник РБК на «Первом канале» заявил об обнаружении признаков аномального голосования. 27 апреля генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст сообщил о начале проверки. Возможные фальсификации также начал изучать партнер Интерпола Group-IB.

16 мая Group-IB завершила первый этап расследования. Как отметили в компании, была обнаружена накрутка голосов, а также использование ботов в пользу участника с номером, под которым выступала Абрамова. Позднее «Первый канал» аннулировал результаты финала шестого сезона «Голос.Дети».

Теги: Group-IB, голосование, уязвимость, «Голос»
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