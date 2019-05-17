Group-IB сочла уязвимыми голосования по СМС на фоне скандала в «Голосе»

Специалисты Group-IB после проверки на предмет накрутки голосов в финале телевизионного конкурса «Голос. Дети» заявили, что другие телевизионные голосования так же являются уязвимыми. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в РБК.

«Мы работаем с фактами и цифровыми доказательствами — и они свидетельствую о вмешательстве [в финальном голосовании шестого сезона «Голос.Дети»]. Еще раз подчеркнем, что система выборов победителя не подвергалась ни внешним кибератакам, ни внутреннему воздействию со стороны инсайдера, однако факт автоматизированной накрутки показал ее несовершенство», — сообщили в компании.

В Group-IB считают, что другие системы телевизионных голосований, которые проводятся с помощью СМС, так же уязвимы. При этом специалисты подчеркнули, что ситуацию с «Голосом» можно исправить и в компании делают для этого все необходимое. «Однако созданный прецедент должен стать основанием для аудитов и регулярных проверок и других систем выборов», — считают в Group-IB.