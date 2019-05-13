В Раде предложили новую дату инаугурации Зеленского

Народный депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй зарегистрировал постановление, в котором инаугурация Владимира Зеленского назначена на 26 мая. Документ опубликован на сайте Рады.

«Провести 26 мая 2019 года в 10 часов в сессионном зале Верховной Рады Украины торжественное заседание Верховной Рады Украины, посвященное принятию присяги Украинскому народу новоизбранным президентом Украины», — говорится в постановлении.

Сейчас в Раде зафиксировано 5 документов, которые предлагают провести церемонию 19, 20 или 26 мая. Еще один проект предусматривал проведение мероприятия 1 июня, однако он был отозван.

На заседании Рады 13 мая Куприй вместе с Надеждой Савенченко настаивал, чтобы инаугурация состоялась не позже 20 мая. Депутаты прервали спикера парламента Андрея Парубия, который позже попросил их удалиться из зала совещания. Ни Савченко, ни Куприй помещение не покинули.