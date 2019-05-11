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Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Выборы на Украине ,  
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В Раде предложили разделить инаугурацию Зеленского на два этапа
Депутат «Блока Петра Порошенко» предложил разбить инаугурацию избранного президента на два этапа и провести последний из них лишь 3 июня. Инициативу он объясняет необходимостью обеспечить широкое участие общественности в церемонии
Фото: Пресс-служба Верховной Рады Украины

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа. Соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте украинского парламента.

По мнению Каплина, первый этап инаугурации следует провести 19 мая в сессионном зале Рады по предусмотренной регламентом процедуре. Второй этап депутат предлагает провести 3 июня на стадионе «Олимпийский», где ранее проходили дебаты Зеленского с Петром Порошенко. Эта церемония уже будет публичной и в ней примут участие общественность и приглашенные иностранные гости. При этом Зеленский будет должен вновь повторить присягу.

Провести дополнительный — второй — этап инаугурации Каплин предлагает «с целью привлечения максимального количества иностранных гостей и обеспечения возможности непосредственного присутствия граждан Украины во время принесения присяги», говорится в пояснительной записке. Кроме того, депутат предлагает создать своеобразную традицию отчета президента перед народом. «Ежегодно в день торжественного заседания на НСК «Олимпийский» президент Украины провозглашает ежегодный отчет перед украинским народом», — говорится в документе.

Дата первого этапа инаугурации, предлагаемая Каплиным, совпадает с датой, на которой настаивает Зеленский. Избранный президент Украины требует от депутатов инаугурации 19 мая. Это дало бы ему возможность распустить парламент. Выборы в Раду должны пройти в октябре текущего года. Согласно украинскому законодательству президент может распустить парламент не позднее чем за шесть месяцев до новых выборов. Таким образом, Зеленскому для роспуска Верховной рады необходимо официально вступить в должность в срок до 27 мая.

В Раду уже внесено несколько законопроектов с разными датами инаугурации. Так, 3 мая внефракционный депутат Рады Сергей Мищенко зарегистрировал проект постановления о дате торжественной присяги нового президента страны Владимира Зеленского 19 мая. Однако позднее депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Александр Сугоняко внес законопроект об инаугурации избранного президента 1 июня.

Авторы: Георгий Тадтаев, Ксения Аскерова
Теги: Владимир Зеленский, инаугурация, Верховная Рада Украины, выборы на Украине
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