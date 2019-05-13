Савченко потребовала назначить инаугурацию Зеленского не позднее 20 мая

Народные депутаты Верховной рады Украины Надежда Савченко и Виталий Куприй потребовали назначить инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского на 19 или 20 мая, сообщает издание «Укринформ». Депутаты прервали спикера Рады Андрея Парубия, когда он объявлял повестку следующих заседаний.

«Мы вас услышали. Можете покинуть согласительный совет», — сказал Парубий и попытался продолжить. Ни Савченко, ни Куприй не покинули помещение.

Парубий отметил, что «люди, которые возглавляют межфракционное объединение в поддержку Зеленского, сегодня дискредитируют украинский парламент, самого Зеленского и все государственные институты».

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявлял, что поддержит любую дату инаугурации, которую выберет Рада. Зеленский предлагал провести церемонию 19 мая.