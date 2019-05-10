Порошенко назвал Раду ответственной за выбор даты инаугурации Зеленского

Действующий президент Украины Петр Порошенко примет любую назначенную Верховной радой дату инаугурации избранного главы государства Владимира Зеленского. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу администрации президента.

Там заявили, что выбор этой даты находится в компетенции Рады и что именно парламент должен определить.

«Украина — это не номер в египетском отеле, как кажется господину Зеленскому. Передача власти — это сложный и ответственный процесс. И Петр Порошенко стремится осуществить его согласно европейской традиции, так, как это принято в демократических странах», — подчеркивается в заявлении. В пресс-службе также напомнили о приглашении Порошенко Зеленскому провести до инаугурации встречу для обсуждения «важнейших вопросов жизнедеятельности» страны.

Таким образом в администрации отреагировали на заявление Зеленского, в котором он сравнил Порошенко с туристом из египетского отеля, забирающего себе перед отъездом «полотенца, тапочки и все со шведского стола». Актер подразумевал, что действующий президент затягивает передачу власти и в том числе заботится о сохранении мандатов у нынешних депутатов.

Зеленский настаивает, что его инаугурация должна пройти 19 мая — так он по закону сможет распустить парламент — за шесть месяцев до выборов, которые состоятся в октябре. Депутаты Рады предлагают провести инаугурацию 1 июня, что позволит им сохранить мандаты.