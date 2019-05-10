Депутат Рады предложил провести инаугурацию Зеленского 1 июня

Депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Александр Сугоняко предложил провести инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского 1 июня 2019 года. Проект постановления зарегистрирован и опубликован на официальном сайте Верховной рады Украины.

3 мая внефракционный депутат Сергей Мищенко внес в Раду законопроект о проведении торжественного заседания парламента в честь инаугурации нового президента страны.

Сам Зеленский перед встречей с главами фракций Верховной рады и ее спикером Андреем Парубием заявлял о своем намерении настоять, чтобы инаугурация состоялась 19 мая.

Выборы в Раду должны пройти в октябре текущего года. Согласно украинскому законодательству, президент может распустить парламент не позднее чем за шесть месяцев до новых выборов. Так, для роспуска Верховной рады Зеленскому необходимо официально вступить в должность в срок до 27 мая.

Выборы президента на Украине прошли в два тура — 31 марта и 21 апреля. Зеленский оказался лидером обоих этапов голосования. Во втором туре за Зеленского проголосовали 73,22% украинцев. Его соперник, действующий глава государства Петр Порошенко, заручился поддержкой 24,45% избирателей.