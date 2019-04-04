Кусто приехал в Россию для спасения белух из «китовой тюрьмы»

Освобождение косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье в дикую природу может занять годы. Об этом заявил председатель общества «Будущее океана» Жан-Мишель Кусто на пресс-конференции в Минприроды России, сообщает корреспондент РБК.

Он пояснил, что все животные разные и некоторым нужно будет больше времени для адаптации. Кусто добавил, что выпустить морских млекопитающих необходимо именно в том месте, где они были пойманы.

Отмечается, что французский исследователь основывается на своем прошлом опыте. Так, ему потребовалось 4,5 года, чтобы приучить китов вновь охотиться в дикой природе и не зависеть от человека.​

«Он [Жан-Мишель Кусто] сегодня был в Министерстве природных ресурсов и экологии, потом был на пресс-конференции, вечером вылетает во Владивосток», — рассказал РБК о дальнейших планах Кусто глава общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын, который поддерживает с ним связь.