США и Польша обсудили укрепление восточного фланга НАТО

США и Польша добились прогресса в вопросе наращивания численности американских военных на польской территории. Об этом говорится в заявлении Минобороны США по итогам переговоров замглавы Пентагона по политическим вопросам Джона Руда с заместителем министра национальной обороны Польши Томашем Шатковским.

«Сегодняшние переговоры являются лишь малой частью прочных и давних двусторонних оборонных отношений, основанных на содействии безопасности и процветании Польши, США и всего региона. Более глубокое, более совместное партнерство США и Польши в области безопасности имеет решающее значение для решения текущих угроз и вызовов безопасности», — говорится в сообщении.

Как отмечается в заявлении, на переговорах речь шла о вариантах повышения обеспечения безопасности восточного фланга НАТО за счет расширенного, устойчивого присутствия сил США и возможностей в Польше, которое будет поддерживать польское правительство.

Ведомства обеих стран намерены продолжить совместные переговоры, добавили в Пентагоне.

В конце апреля министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщал о планах увеличить в будущем численность войск в США в рамках договоренностей между Вашингтоном и Варшавой.

В начале года глава оборонного ведомства Польши утвердил план модернизации армии страны, на эти цели выделили рекордные $48,9 млрд. Как заявлял министр, включенные в документ программы предусматривают укрепление восточного фланга НАТО.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, планы Польши об увеличении численности американского контингента на территории страны подрывают Основополагающий акт Россия — НАТО.

