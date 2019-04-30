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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Политика ,  
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Лавров отреагировал на планы увеличить число военных США в Польше

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что заявление Польши об увеличении численности американского контингента на территории страны подрывает Основополагающий акт Россия — НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

«В данном случае речь идет о подрыве одного из ключевых положений Основополагающего акта между Россией и НАТО, в соответствии с которым существенные боевые силы на территории новых членов НАТО не размещаются на постоянной основе», — сказал министр. Он добавил, что подобное решение отражает курс США на слом существующих в регионе договоренностей в сфере безопасности.

При этом, по его словам, договоренность, о которой ранее заявил польский министр, пока не подтвердил Вашингтон.

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Польша заявила о будущем увеличении численности войск США в стране

«В пылу старания угодить Вашингтону в русофобской риторике страны доходят до таких материальных воплощений конфронтационного подхода. До добра это не доведет», — заметил Лавров. 

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что правительство договорилось об увеличении численности американского контингента на территории страны. В настоящее время ведутся переговоры о деталях, которые могут завершиться в текущем году.

Как писало в феврале Reuters, предельная численность американских военных в Польше составляет 4,5 тыс., она может меняться из-за плановых ротаций. В марте американское военное издание Stars and Stripes сообщило о переброске из США в Польшу 1,5 тыс. пехотинцев. 

Теги: Сергей Лавров, Польша, американские военные
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Польша заявила о будущем увеличении численности войск США в стране
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