Лавров отреагировал на планы увеличить число военных США в Польше

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что заявление Польши об увеличении численности американского контингента на территории страны подрывает Основополагающий акт Россия — НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

«В данном случае речь идет о подрыве одного из ключевых положений Основополагающего акта между Россией и НАТО, в соответствии с которым существенные боевые силы на территории новых членов НАТО не размещаются на постоянной основе», — сказал министр. Он добавил, что подобное решение отражает курс США на слом существующих в регионе договоренностей в сфере безопасности.

При этом, по его словам, договоренность, о которой ранее заявил польский министр, пока не подтвердил Вашингтон.

«В пылу старания угодить Вашингтону в русофобской риторике страны доходят до таких материальных воплощений конфронтационного подхода. До добра это не доведет», — заметил Лавров.