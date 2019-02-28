Польша сообщила о рекордных затратах на модернизацию армии в $48,9 млрд

Польша сообщила о рекордных затратах на модернизацию армии в $48,9 млрд

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак утвердил план модернизации армии страны, на эти цели планируют потратить $48,9 млрд. Включенные в документ программы предусматривают «укрепление восточного фланга НАТО», считает министр

Фото: Kacper Pempel / Reuters

План технической модернизации польской армии предусматривает финансирование нескольких программ на общую сумму в 185 млрд польских злотых (порядка $48,9 млрд, ) документ подписал министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщается на сайте правительства страны.

«Это рекордный план по объему финансирования», — заявил Блащак.

По его словам, включенные в план программы отражают задачи, стоящие перед армией страны. Одной из них Блащак назвал «укрепление восточного фланга НАТО». В частности, для этих целей будет сформирована новая, четвертая дивизия польской армии. «Мы решительно и эффективно изменим облик польской армии», — сказал министр.

Документ предусматривает покупку зенитных ракетных систем малой и средней дальности, ударных вертолетов, самолетов, беспилотников, а также кораблей береговой охраны и подводных лодок. «Мы хотим купить 32 многоцелевых самолета пятого поколения», — уточнил Блащак.

При этом 3 млрд польских злотых ($790 млн) Польша планирует потратить на программу по кибербезопасности, в рамках которой страна намерена приобрести инструменты и программное обеспечение, которое позволит проводить «эффективные операции в киберпространстве».