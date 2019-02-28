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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
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Польша сообщила о рекордных затратах на модернизацию армии в $48,9 млрд
Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак утвердил план модернизации армии страны, на эти цели планируют потратить $48,9 млрд. Включенные в документ программы предусматривают «укрепление восточного фланга НАТО», считает министр
Фото: Kacper Pempel / Reuters

План технической модернизации польской армии предусматривает финансирование нескольких программ на общую сумму в 185 млрд польских злотых (порядка $48,9 млрд, ) документ подписал министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщается на сайте правительства страны.

«Это рекордный план по объему финансирования», — заявил Блащак.

По его словам, включенные в план программы отражают задачи, стоящие перед армией страны. Одной из них Блащак назвал «укрепление восточного фланга НАТО». В частности, для этих целей будет сформирована новая, четвертая дивизия польской армии. «Мы решительно и эффективно изменим облик польской армии», — сказал министр.

Документ предусматривает покупку зенитных ракетных систем малой и средней дальности, ударных вертолетов, самолетов, беспилотников, а также кораблей береговой охраны и подводных лодок. «Мы хотим купить 32 многоцелевых самолета пятого поколения», — уточнил Блащак.

При этом 3 млрд польских злотых ($790 млн) Польша планирует потратить на программу по кибербезопасности, в рамках которой страна намерена приобрести инструменты и программное обеспечение, которое позволит проводить «эффективные операции в киберпространстве».

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В 2019 году на реализацию вышеперечисленных планов Варшава выделит $2,91 млрд, в дальнейшем финансирование модернизации армии будет увеличиваться и в 2025 году составит $6,85 млрд. Глава Минобороны отметил, что власти страны уже работают над программой модернизации до 2034 года.

В середине февраля Польша купила 20 американских артиллерийских ракетных систем HIMARS, дальность полета боеприпасов которых составляет 300 км. Это будет стоить Варшаве $414 млн. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что системы помогут не только модернизации польской армии, но и укреплению безопасности на восточных рубежах НАТО. При этом в 2018-м Варшава приобрела у Вашингтона системы ПВО Patriot, данный контракт оценивали в $4,75 млрд.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Польша, армия, модернизация
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