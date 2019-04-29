Польша заявила о будущем увеличении численности войск США в стране

Принципиальная договоренность об этом между Вашингтоном и Варшавой есть, сейчас стороны согласовывают детали, рассказал министр обороны Польши. По его словам, переговоры могут завершиться до конца года

Мариуш Блащак (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что правительство договорилось об усилении численности американского контингента на территории страны. Сейчас Варшава и Вашингтон согласовывают детали.

Заявление прозвучало в эфире Польского телевидения (TVP), фрагмент записи ретвитнуло Министерство обороны Польши.

По словам Блащака, сейчас ведутся переговоры о деталях, они могут быть завершены в 2019 году. У министра уже запланирован следующий визит в США, на которых будет обсуждаться конкретика.

По мнению министра, размещение войск США укрепит возможности вооруженных сил страны.