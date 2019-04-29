Польша заявила о будущем увеличении численности войск США в стране

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что правительство договорилось об усилении численности американского контингента на территории страны. Сейчас Варшава и Вашингтон согласовывают детали.
Заявление прозвучало в эфире Польского телевидения (TVP), фрагмент записи ретвитнуло Министерство обороны Польши.
По словам Блащака, сейчас ведутся переговоры о деталях, они могут быть завершены в 2019 году. У министра уже запланирован следующий визит в США, на которых будет обсуждаться конкретика.
По мнению министра, размещение войск США укрепит возможности вооруженных сил страны.