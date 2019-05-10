Минэнерго заявило о начале погрузки чистой нефти в порту Усть-Луга

Минэнерго заявило о начале погрузки чистой нефти в порту Усть-Луга

Российскую нефть, полностью отвечающую качественным показателям, начали загружать в танкеры на экспорт в порту Усть-Луга. Об этом говорится в сообщении Минэнерго, поступившем в РБК.

«На данный момент в порту Усть-Луга на танкеры уже осуществляется погрузка нефти, полностью отвечающей показателям ГОСТ Р 51858-2002 «Нефть. Общие технические условия», — говорится в сообщении.

Ранее, 8 мая, кондиционная нефть поступила на узел учета порта Усть-Луга, 9 мая она начала поступать в резервуарный парк для погрузки на танкеры.

Как пояснили в ведомстве, продолжается реализация мероприятий «дорожной карты» по нормализации качественных показателей нефти в магистральном нефтепроводе «Дружба» на НПЗ Республики Беларусь и транзитом европейским потребителям.