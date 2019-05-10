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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+20%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
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«Грязная» нефть в «Дружбе» ,  
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Минэнерго заявило о начале погрузки чистой нефти в порту Усть-Луга

Российскую нефть, полностью отвечающую качественным показателям, начали загружать в танкеры на экспорт в порту Усть-Луга. Об этом говорится в сообщении Минэнерго, поступившем в РБК.

«На данный момент в порту Усть-Луга на танкеры уже осуществляется погрузка нефти, полностью отвечающей показателям ГОСТ Р 51858-2002 «Нефть. Общие технические условия», — говорится в сообщении.

Ранее, 8 мая, кондиционная нефть поступила на узел учета порта Усть-Луга, 9 мая она начала поступать в резервуарный парк для погрузки на танкеры.

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Как пояснили в ведомстве, продолжается реализация мероприятий «дорожной карты» по нормализации качественных показателей нефти в магистральном нефтепроводе «Дружба» на НПЗ Республики Беларусь и транзитом европейским потребителям.

В середине апреля «Белнефтехим» сообщил о снижении качества российской нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба». Впоследствии Германия, Польша, Словакия, Украина и Белоруссия приостановили поставки сырой нефти из России.

В частности, как заявляла пресс-секретарь концерна Марина Костюченко, из России поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, «превышающим в десятки раз предельные значения».

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Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин сообщал, что вброс некачественной нефти в трубопровод, по которому Россия осуществляет поставку сырья в Европу, был сделан умышленно через компанию «СамараТрансНефть-терминал», находящуюся в стадии банкротства.

4 мая в Минэнерго сообщили, что в Белоруссию пошла чистая нефть.

Президент России Владимир Путин после инцидента раскритиковал контроль за качеством нефти.

Теги: Минэнерго России, «Дружба», Белоруссия
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