Спасатели нашли тело четвертого погибшего при сходе лавины на Алтае

Спасатели нашли тело четвертого погибшего при сходе лавины в горах Алтая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СКР по республике.

«Обнаружено тело четвертого погибшего туриста. Оно еще не доставлено в Горно-Алтайск на опознание», — сказал собеседник агентства. Представитель СКР добавил, что три тела, которые нашли ранее, уже опознали.

6 мая на Южно-Чуйском хребте сошла лавина, под которую попали девять туристов. Семь из них погибли, а двое смогли выбраться. Выжившие туристки из Новосибирска отказались от госпитализации и психологической помощи.

На поиски тел отправили 30 человек, среди которых также кинологические группы. В результате 8 мая спасатели нашли тела трех человек. Следователи начали проверку. Они выясняют, были ли нарушены меры безопасности и кто являлся организатором восхождения.