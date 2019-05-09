На Алтае спасатели возобновили поиски тел погибших после схода лавины

Спасатели возобновили поисковые работы на месте схода лавины в горах Алтая, в результате которого погибли семь человек. Об этом сообщается на сайте регионального главного управления МЧС.

Поиски возобновили с наступлением светлого времени суток в 05:00 по местному времени (01:00 мск). В них участвуют 30 человек, в том числе семь кинологических расчетов.

«Одна группа продолжит поиск по гребню горы Металлург, две группы работают на месте схода лавины», — говорится в сообщении.

В ГУ МЧС добавили, что сохраняется лавиноопасная обстановка. Глубина снега составляет пять метров. Отмечается, что в Горно-Алтайск прибывают родственники туристов. Для них в одной из гостиниц зарезервировали десять двухместных номеров. По данным МЧС, администрация города будет оплачивать питание. С родственниками также работают психологи.