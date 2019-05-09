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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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На Алтае спасатели возобновили поиски тел погибших после схода лавины

Спасатели возобновили поисковые работы на месте схода лавины в горах Алтая, в результате которого погибли семь человек. Об этом сообщается на сайте регионального главного управления МЧС.

Поиски возобновили с наступлением светлого времени суток в 05:00 по местному времени (01:00 мск). В них участвуют 30 человек, в том числе семь кинологических расчетов.

«Одна группа продолжит поиск по гребню горы Металлург, две группы работают на месте схода лавины», — говорится в сообщении.

Общество
На Алтае при сходе лавины погибли семь человек

В ГУ МЧС добавили, что сохраняется лавиноопасная обстановка. Глубина снега составляет пять метров. Отмечается, что в Горно-Алтайск прибывают родственники туристов. Для них в одной из гостиниц зарезервировали десять двухместных номеров. По данным МЧС, администрация города будет оплачивать питание. С родственниками также работают психологи.

6 мая в районе Южно-Чуйского хребта произошел сход лавины. Она погребла девять туристов, которые поднимались на вершину горы Металлург. В результате семь человек погибли, а две девушки смогли выбраться. Они добрались до села Кош-Агач спустя два дня, после чего связались со спасателями.

Туристки из Новосибирска не пострадали и отказались от госпитализации и психологической помощи. Спасатели уже обнаружили тела трех погибших. Следователи начали проверку.

Теги: Алтай, снежная лавина, туристы, поиски
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