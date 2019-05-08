Выжившие после схода лавины на Алтае отказались от госпитализации

Выжившие после схода лавины на Алтае отказались от госпитализации

Две туристки из Новосибирска, которые выжили после схода лавины в горах республики Алтай, не пострадали, сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области. Как отмечает ведомство, девушки отказались от психологической помощи и госпитализации. Сейчас они находятся в селе Кош-Агач.

Сход лавины произошел 6 мая в районе Южно-Чуйского хребта. Под снегом оказалась группа туристов, которая в момент происшествия поднималась на вершину Металлург. В результате семь человек погибли, двоим туристкам — Наталье Антоновой и Екатерине Полянской — удалось выжить.

Спустя два дня после происшествия девушки добрались до села Кош-Агач и связались со спасателями. Сообщить о сходе лавины раньше они не смогли, поскольку в горах не было связи.

На место поиска тел туристов направили три группы общей численностью 30 человек. Спасателям удалось обнаружить тела трех погибших. По факту произошедшего начата доследственная проверка.