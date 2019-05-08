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Ferrari $150 (+10,29%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+17,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
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Спасатели нашли тела троих из семи погибших под лавиной на Алтае туристов

Спасатели обнаружили тела трех из семи погибших под лавиной в Алтайском крае туристов, сообщает региональная служба МЧС на своей странице во «ВКонтакте».

Из найденных тел — двое мужских и одно женское. Их пока не опознали. Поиски остальных четырех погибших продолжаются. В операции участвуют 30 спасателей, включая семь кинологических расчетов.

Лавина обрушилась на группу туристов из Новосибирска 6 мая, когда они поднимались на вершину Металлург на Южно-Чуйском хребте. Погибли семь человек, двое выжили. Сообщить о происшествии сразу они не могли, так как в горах не было связи.

Выжившим Наталье Антоновой и Екатерине Полянской удалось добраться до села Кош-Агач, где они связались со спасателями только через два дня после происшествия. Как рассказали РБК в минздраве республики, девушкам не потребовалась госпитализация.

Региональная служба МЧС опубликовала имена погибших.

Теги: Алтай, горы, лавина, погибшие
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