На Алтае при сходе лавины погибли семь человек

На Алтае при сходе лавины погибли семь человек

Группа туристов из девяти человек была в тот момент на Южно-Чуйском хребте. Выжить удалось только двоим, остальные не смогли выбраться из-под снежной массы

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В горах на Алтае сошла лавина, которая погребла под собой группу туристов. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского главка МЧС, а также телеканал РЕН ТВ.

По их данным, инцидент произошел 6 мая в районе Южно-Чуйского хребта. В момент схода лавины на одном из склонов находилась группа туристов, семеро из них не смогли выбраться и погибли.

Как уточняет ТАСС, двое выживших только спустя два дня, 8 мая, добрались до села Кош-Агач. Сообщить о происшествии ранее они не могли, поскольку в горах не было мобильной связи. В 10:00 мск в район схода лавины вылетит вертолет со спасателями. Им предстоит провести поисковые работы и извлечь тела туристов из-под снега.

В экстренных службах региона агентству также сообщили, что туристы перед выходом на маршрут зарегистрировались в подразделении МЧС. «Группа из девяти человек прибыла на Алтай из Новосибирска. Перед выходом на маршрут они прошли регистрацию», — сказал собеседник агентства.

Информацию о том, что туристы прибыли на Алтай из Новосибирска, подтвердил изданию «Новосибирск онлайн» супруг туристки из другой группы, на которую вышли двое выживших. По его словам, в поход отправились студенты Новосибирского государственного университета (НГУ), выжившие — две девушки.