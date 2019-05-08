После гибели туристов на Алтае начали доследственную проверку

После гибели туристов на Алтае начали доследственную проверку

По факту гибели туристов в горах Алтая начата доследственная проверка, сообщается на сайте следственного управления СКР по Республике Алтай.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. «Следствием выясняется, что явилось причиной происшествия, были ли нарушены меры безопасности при восхождении и кто являлся организатором восхождения», — отмечается в сообщении управления.

Группа погибла в результате схода лавины на Южно-Чуйском хребте Кош-Агачского района.

Ранее в пресс-службе республиканского главка МЧС сообщили, что 6 мая группу туристов из Новосибирска накрыло лавиной. В результате семь человек не смогли выбраться. Двое выживших сообщили о случившемся только 8 мая, когда добрались до села Кош-Агач.

