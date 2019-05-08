МИД заявил о готовности договариваться с США о ядерном разоружении

МИД заявил о готовности договариваться с США о ядерном разоружении

Москва готова рассмотреть конкретные предложения со стороны Вашингтона о новом договоре по ядерному разоружению. Об этом в преддверии визита госсекретаря США Майка Помпео заявили в российском МИДе, сообщает ТАСС.

«Мы готовы к возобновлению прерванного Вашингтоном диалога о стратегической стабильности», — сообщили в ведомстве.

Министерство также напомнило, что в октябре прошлого года Россия предложила США проект совместного заявления о недопущении ядерной войны и укреплении стратегической стабильности, но не получила ответа, отмечает «РИА Новости». Как считает ведомство, это заявление поспособствовало бы «снятию растущей обеспокоенности в мире» после решения Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

МИД пообещал сделать все для обеспечения безопасности «в условиях новых угроз с американской стороны».