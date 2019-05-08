МИД заявил о готовности договариваться с США о ядерном разоружении

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 65,02 -0,39 EUR Бирж. 72,79 -0,36 Brent 70,35 +0,34% USD Нал. 65,59 64,24 EUR Нал. 73,54 72,16 USD ЦБ 65,23 +0,01 EUR ЦБ 73,09 +0,01 EUR/USD 1,1190 -0,0001 BTC/USD Бирж. 6 139,00 +25,00 IMOEX 2 544,43 -0,81% RTSI 1 233,05 -0,39% DJIA 26 066,41 +0,39% Nasdaq 7 979,54 +0,20%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Walt Disney $157 (+15,82%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,8%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+34,68%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,78%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+17,16%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Walt Disney $157 (+15,82%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,8%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+34,68%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,78%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+17,16%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 65,23 (+0,01) Quote, 12:40
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 73,09 (+0,01) Quote, 12:40
МИД заявил о готовности договариваться с США о ядерном разоружении Политика, 21:26 В исправительной колонии на Урале произошел пожар Общество, 21:21 «Аэрофлот» после отмены рейсов с SSJ убрал из расписания еще 17 рейсов Общество, 21:19 Гепатит в России – почему это касается каждого и как себя обезопасить РБК и Philips, 20:57 Участница Pussy Riot сообщила о задержании в Москве Общество, 20:54 Посол Бангладеш сообщил о 30 пострадавших при крушении самолета в Мьянме Общество, 20:43 Правозащитники оценили шансы Кокорина и Мамаева на УДО Общество, 20:39 Правительство утвердило план по снижению бедности и ускорению экономики Экономика, 20:37 Тренер сборной России исключил одного хоккеиста из состава перед ЧМ-2019 Спорт, 20:37 Появилось аудио с принятыми за «горит в молнии» словами пилота SSJ100 Общество, 20:22 СМИ узнали о планах лидера группы «Океан Эльзы» выдвинуться в Раду Политика, 20:10 Климкин написал письмо в НАТО из-за российских паспортов в Донбассе Политика, 20:04 Пробывший в походе 10 месяцев российский корабль вошел в пролив Ла-Манш Общество, 19:45 Композитора Крылатова похоронят на Митинском кладбище Общество, 19:41
Политика ,  
0 
МИД заявил о готовности договариваться с США о ядерном разоружении

Москва готова рассмотреть конкретные предложения со стороны Вашингтона о новом договоре по ядерному разоружению. Об этом в преддверии визита госсекретаря США Майка Помпео заявили в российском МИДе, сообщает ТАСС.

«Мы готовы к возобновлению прерванного Вашингтоном диалога о стратегической стабильности», — сообщили в ведомстве.

Министерство также напомнило, что в октябре прошлого года Россия предложила США проект совместного заявления о недопущении ядерной войны и укреплении стратегической стабильности, но не получила ответа, отмечает «РИА Новости». Как считает ведомство, это заявление поспособствовало бы «снятию растущей обеспокоенности в мире» после решения Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

МИД пообещал сделать все для обеспечения безопасности «в условиях новых угроз с американской стороны».

Политика
Трамп заявил о желании Китая заключить ядерный договор с США и Россией

Как напоминает министерство, визит Помпео в Россию пройдет 13–14 мая. В Сочи он встретится с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, стороны обсудят двусторонние отношения, а также ситуацию в Венесуэле, Сирии и на Украине.

В конце апреля СМИ сообщили, что американский президент Дональд Трамп поручил приступить к подготовке проекта нового трехстороннего ядерного соглашения, участниками которого должны стать Вашингтон, Москва и Пекин. После этого помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва готова к проведению переговоров о новых соглашениях. При этом он добавил, что первоначально нужно выполнять имеющиеся договоренности. В начале мая в китайском МИДе заявили, что Пекин не намерен участвовать в переговорах по трехсторонней ядерной сделке с Москвой и Вашингтоном.

Теги: МИД, ядерная сделка, ядерное оружие
Материалы по теме
Китай не примет участия в переговорах по ядерной сделке с Россией и США
Политика
МИД в ответ на идею Трампа назвал первостепенные задачи по ядерной сделке
Политика
В Кремле заявили о готовности России договариваться о ядерном разоружении
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter