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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Политика ,  
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Трамп заявил о желании Китая заключить ядерный договор с США и Россией

Президент США Дональд Трамп рассказал о желании Китая присоединиться к ядерному соглашению между Соединенными Штатами и Россией. Об этом он сообщил на пресс-конференции с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини, сообщается на сайте Белого дома.

«Мы обсуждали возможность трехсторонней сделки вместо двусторонней. И Китай, — я уже говорил с ними — они очень хотели бы быть ее частью», — сказал он.

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По словам Трампа, тема ядерного соглашения обсуждалась во время переговоров о торговой сделке. Президент отметил, что Китай был воодушевлен ей даже больше, чем торговлей. Он также выразил мнение, что в будущем Пекин присоединиться к соглашению о ядерном нераспространении.

В конце апреля The Washington Post и CNN со ссылкой на источники сообщали, что Трамп поручил подготовить почву для заключения нового соглашения о контроле над ядерными вооружениями с Россией, а также подключить к нему Китай.

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В связи с этим помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что первоначально нужно выполнять имеющиеся договоренности. При этом он рассказал, что Москва готова к новым соглашениям, но для этого необходимо проводить серьезные переговоры. Ушаков добавил, что к ним пока никто не приступал.

Теги: Дональд Трамп, Китай, ядерное оружие
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