Трамп заявил о желании Китая заключить ядерный договор с США и Россией

Трамп заявил о желании Китая заключить ядерный договор с США и Россией

Президент США Дональд Трамп рассказал о желании Китая присоединиться к ядерному соглашению между Соединенными Штатами и Россией. Об этом он сообщил на пресс-конференции с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини, сообщается на сайте Белого дома.

«Мы обсуждали возможность трехсторонней сделки вместо двусторонней. И Китай, — я уже говорил с ними — они очень хотели бы быть ее частью», — сказал он.

По словам Трампа, тема ядерного соглашения обсуждалась во время переговоров о торговой сделке. Президент отметил, что Китай был воодушевлен ей даже больше, чем торговлей. Он также выразил мнение, что в будущем Пекин присоединиться к соглашению о ядерном нераспространении.

В конце апреля The Washington Post и CNN со ссылкой на источники сообщали, что Трамп поручил подготовить почву для заключения нового соглашения о контроле над ядерными вооружениями с Россией, а также подключить к нему Китай.