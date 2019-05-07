Помпео приедет в Сочи на переговоры с Лавровым

Помпео приедет в Сочи на переговоры с Лавровым

В Сочи 14 мая пройдут переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тоже подтвердил, что такие переговоры запланированы, передает корреспондент РБК. По словам Пескова, не исключено, что после этой встречи Помпео может принять Владимир Путин.

Ранее о предстоящих переговорах сообщил источник РБК, знакомый с организацией визита. Источник ТАСС в министерстве говорил, что время и место новой встречи Лавров и Помпео выбрали во время переговоров в Финляндии 6 мая.

Для госсекретаря США это будет первая поездка в Россию.

Первая почти за год встреча Лаврова и Помпео состоялась 3 мая по инициативе американской стороны и продлилась 40 минут. На второй встрече 6 мая дипломаты обсуждали преимущественно ситуацию в Венесуэле. Помпео назвал состоявшийся разговор «хорошим».