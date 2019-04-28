В Кремле заявили о готовности России договариваться о ядерном разоружении

Но для этого, уверен помощник Путина, нужны «серьезные переговоры», а к ним еще никто не приступал. Реагируя на слова Трампа об отказе от ядерного оружия, Юрий Ушаков призвал Вашингтон сначала выполнять действующие договоренности

Юрий Ушаков (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков прокомментировал высказывания президента США Дональда Трампа, который призвал Москву и Пекин отказаться от ядерных вооружений и отметил, что Штаты и сами хотели бы это сделать.

«Во-первых, надо выполнять то, что еще осталось (действующие договоренности. — РБК)», — отреагировал на это Ушаков (цитата по «РИА Новости»). Такую точку зрения он выразил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

К новым договоренностям в этой сфере, отметил представитель Кремля, Россия тоже готова. «Но для этого нужны серьезные переговоры, к которым пока еще никто не преступал, к сожалению», — подчеркнул он.

О желании избавиться от ядерных вооружений Трамп заявил 26 апреля. «Мы все должны [это сделать]. Россия должна избавиться от него, Китай должен избавиться от него», — отмечал американский лидер.

За несколько часов до этого The Washington Post и CNN со ссылкой на источники в администрации Трампа сообщили, что власти США готовят проект нового трехстороннего ядерного соглашения, участниками которого должны стать Вашингтон, Москва и Пекин. Подобная сделка, поясняли собеседники газеты и телеканала, позволила бы Соединенным Штатам ограничить не регулируемые никакими договорами российские ядерные вооружения, а также убедить Китай присоединиться к пакту и впервые проверить его возможности.