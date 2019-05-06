Китай не примет участия в переговорах по ядерной сделке с Россией и США

Китай не примет участия в переговорах по ядерной сделке с Россией и США

Представитель Министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан заявил на брифинге, что Китай не будет участвовать ни в каких переговорах по трехсторонней ядерной сделке с Россией и США, сообщает Reuters.

«Китай выступает против того, чтобы какая-либо страна делала заявления от имени Китая по поводу контроля вооружения. Мы также не будем участвовать ни в каких переговорах по трехстороннему соглашению о ядерном разоружении», — приводятся слова Гэн Шуана.

Он также отметил, что ядерные силы страны минимальны, они нужны для обеспечения национальной безопасности и не могут сравниться с силами США и России.

На пресс-конференции с президентом Словакии Петером Пеллегрини 4 мая президент США Дональд Трамп рассказал о желании Китая присоединиться к ядерному соглашению между США и Россией. Трамп уточнил, что эта тема поднималась во время переговоров о торговой сделке. Он также предположил, что Пекин может присоединиться к соглашению о ядерном нераспространении.