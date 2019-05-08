Колобков пожелал Кокорину и Мамаеву найти силы для возвращения в спорт

Министр спорта Павел Колобков выразил надежду, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, которые получили реальные сроки по делу о драках в центре Москвы в октябре прошлого года, «сделают выводы из происшедшего и найдут в себе силы вернуться в спорт». Слова Колобкова приведены в сообщении пресс-службы Минспорта, передает «РИА Новости».

По словам министра, «для этого много чего предстоит сделать», в частности, «завоевать доверие у ребят по команде».

Глава Минспорта сожалеет, что Кокорин и Мамаев «в молодом возрасте и по своей глупости совершают такие поступки» и «по сути дела, губят свою спортивную карьеру». По словам Колобкова, «такого не бывает, что между соревнованиями у них [спортсменов] есть свободное время и они могут себе позволить даже распивать спиртные напитки». Он выразил надежду, что произошедшее «послужит уроком для всех, и для других спортсменов».