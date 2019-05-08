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Ferrari $150 (+5,92%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+17,62%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
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Хулиганство Кокорина и Мамаева ,  
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Колобков пожелал Кокорину и Мамаеву найти силы для возвращения в спорт

Министр спорта Павел Колобков выразил надежду, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, которые получили реальные сроки по делу о драках в центре Москвы в октябре прошлого года, «сделают выводы из происшедшего и найдут в себе силы вернуться в спорт». Слова Колобкова приведены в сообщении пресс-службы Минспорта, передает «РИА Новости».

По словам министра, «для этого много чего предстоит сделать», в частности, «завоевать доверие у ребят по команде».

Глава Минспорта сожалеет, что Кокорин и Мамаев «в молодом возрасте и по своей глупости совершают такие поступки» и «по сути дела, губят свою спортивную карьеру». По словам Колобкова, «такого не бывает, что между соревнованиями у них [спортсменов] есть свободное время и они могут себе позволить даже распивать спиртные напитки». Он выразил надежду, что произошедшее «послужит уроком для всех, и для других спортсменов».

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Кокорину и Мамаеву зачли день в СИЗО за полтора в колонии

Министр отметил, что следствие длилось очень долго. «Уверен, что вся страна наблюдала за этим процессом. Хорошо, что решение принято. Уверен, что суд рассмотрел все обстоятельства дела», — добавил Колобков.

Как ранее предположил почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков, у Мамаева и Кокорина не возникнет проблем с возвращением в футбол.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил футболистов к реальным срокам в колонии общего режима по делу о двух драках в центре Москвы в октябре прошлого года. Кокорин получил полтора года колонии общего режима, Мамаев —год и пять месяцев. Других фигурантов дела — брата Кокорина Кирилла и футболиста любительской лиги Александра Протасовицкого — также приговорили к полутора годам и году и пяти месяцам лишения свободы соответственно.

Фотогалерея 
Приговор по делу Кокорина и Мамаева. Фоторепортаж

Все четверо были арестованы после того, как они избили водителя Виталия Соловчука и подрались в «Кофемании» с руководителем НАМИ Сергеем Гайсиным и чиновником Минпромторга Денисом Паком. С учетом времени, проведенного футболистами в СИЗО, братья Кокорины пробудут в колонии 7,5 месяца, а Мамаев и Протасовицкий — 6,5 месяца. Адвокаты собираются обжаловать приговор.

Теги: Павел Колобков, Минспорт, Александр Кокорин, Павел Мамаев
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