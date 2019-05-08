Адвокат Пака назвала справедливым приговор Кокорину и Мамаеву

Чиновник Минпромторга Денис Пак, проходивший по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в качестве потерпевшего, удовлетворен приговором. Об этом РБК заявила адвокат Пака Наталья Шатихина.

«Считаем, что он достаточно справедлив как с юридической, так и с моральной точки зрения. С самого начала мы говорили о том, что кара, строгое наказание, не являлись нашей целью. Важно, что состоялось решение суда», — сказала юрист.

Шатихина заявила, что говорить об этом деле как о показательном процессе не совсем верно. «Никто из потерпевших в то утро не узнал в подсудимых спортсменов. Были одни люди, которые нападали на других людей», — подчеркнула она, заметив, что важно дать обществу сигнал, что подобное поведение неприемлемо.