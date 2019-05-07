Глава Минтранса уточнил суммы выплат после авиакатастрофы в Шереметьево

Министр транспорта Евгений Дитрих рассказал, что выплаты семьям погибших в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево составят 9 млн руб. Об этом он сообщил премьер-министру Дмитрию Медведеву на заседании правительства, передает корреспондент РБК.

«Семьям погибших будет выплачено по 9 млн руб. Это 2 млн руб. страховые выплаты, 2 млн руб. — региональные выплаты, 5 млн руб. — это выплаты компании «Аэрофлот», — сказал Дитрих.

Министр также добавил, что пострадавшим выплатят по 2 млн руб. Также компания «Аэрофлот» заплатит по 1 млн руб. пассажирам, которым не потребовалась госпитализация.

Накануне Дитрих сообщил, что семьям погибших выплатят по 5 млн руб. При этом он добавлял, что семьям погибших жителей Подмосковья выплатят по 2 млн руб., а пострадавшим — по 500 тыс. руб.