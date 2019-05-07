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Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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Авиакатастрофа в Шереметьево ,  
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Глава Минтранса уточнил суммы выплат после авиакатастрофы в Шереметьево

Министр транспорта Евгений Дитрих рассказал, что выплаты семьям погибших в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево составят 9 млн руб. Об этом он сообщил премьер-министру Дмитрию Медведеву на заседании правительства, передает корреспондент РБК.

«Семьям погибших будет выплачено по 9 млн руб. Это 2 млн руб. страховые выплаты, 2 млн руб. — региональные выплаты, 5 млн руб. — это выплаты компании «Аэрофлот», — сказал Дитрих.

Министр также добавил, что пострадавшим выплатят по 2 млн руб. Также компания «Аэрофлот» заплатит по 1 млн руб. пассажирам, которым не потребовалась госпитализация.

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Сгоревший самолет убрали с полосы в Шереметьево. Фоторепортаж

Накануне Дитрих сообщил, что семьям погибших выплатят по 5 млн руб. При этом он добавлял, что семьям погибших жителей Подмосковья выплатят по 2 млн руб., а пострадавшим — по 500 тыс. руб.

Общество
Пожар и гибель людей в SSJ100 в Шереметьево. Главное

5 мая в московском аэропорту Шереметьево аварийно приземлился самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100. При посадке у него подломились стойки шасси, и он загорелся. В результате погиб 41 человек. В больницах находятся девять пострадавших.

Теги: новости РБК, Шереметьево, «Аэрофлот», Евгений Дитрих
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