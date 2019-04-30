Министр заявил о поддержке Гуаидо тремя десятками солдат

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что самопровозглашенного президента страны Хуана Гуаидо поддерживают 30 или менее солдат, сообщает Reuters.

«Это не попытка военного переворота. Это напрямую планируется в Вашингтоне, в Пентагоне и Госдепартаменте, а также [советником американского президента по национальной безопасности Джоном] Болтоном», — сказал он, отметив, что действующий президент страны Николас Мадуро продолжает контролировать ситуацию при поддержке военных.

30 апреля венесуэльский министр коммуникаций и информации Хорхе Родригес заявил о новом государственном перевороте. Власти, по его данным, «противостоят и обезвреживают небольшую группу военнослужащих-предателей, которые <...> способствуют государственному перевороту против Конституции и мира в республике».



В свою очередь Гуаидо объявил о начале финальной стадии операции «Свобода», в которой принимают участие военные. «Прямо сейчас я встречаюсь с основными воинскими частями наших Вооруженных сил», — отмечал Гуаидо.



В январе на фоне тяжелого экономического положения в стране Гуаидо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, Канада, страны ЕС и государства Латинской Америки. Россия и Турция, в свою очередь, поддержку оказали Мадуро.

Позднее Гуаидо анонсировал операцию «Свобода», направленную на устранение Мадуро от власти.