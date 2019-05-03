ЦИК Казахстана зарегистрировал Токаева кандидатом в президенты страны

Центризбирком Казахстана в пятницу на заседании зарегистрировал Касым-Жомарта Токаева в качестве кандидата на пост президента страны. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии Казахстана.

Токаев, которого поддержал бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выдвигается от правящей партии Nur Otan («Свет Отечества»). Помимо него, ранее для участия в выборах были зарегистрированы восемь кандидатов: Жуматай Алиев, Талгат Ергалиев, Амиржан Косанов, Жамбыл Ахметбеков, Толеутай Рахимбеков, Дания Еспаева, Амангельды Таспихов, Мухтар Тиникеев и Садыбек Тугел.

В текущем году претендовать на пост президента в соответствии с изменениями в законодательство Казахстана могут лишь кандидаты, выдвинутые общественными объединениями и партиями. Помимо этого каждый кандидат должен подтвердить, что свободно владеет казахским языком.

Токаев, председатель сената Казахстана, стал президентом страны после сложения полномочий Назарбаева 19 марта. При этом сенат возглавила старшая дочь Назарбаева Дарига. Она рассматривалась экспертами в качестве возможной преемницы отца. Однако представитель Назарбаевой опроверг ее планы участия в выборах.

О решении провести в стране внеочередные президентские выборы Токаев объявил 9 апреля. Он рассказал, что, принимая это решение, советовался с Назарбаевым.

Выборы президента Казахстана назначены на 9 июня.