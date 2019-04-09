В Казахстане назначили досрочные президентские выборы

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,79 -0,09 EUR Бирж. 73,01 -0,07 Brent 71,08 +0,28% USD Нал. 65,32 64,46 EUR Нал. 73,56 72,61 USD ЦБ 65,35 -0,06 EUR ЦБ 73,36 -0,08 EUR/USD 1,1265 +0,0004 BTC/USD Бирж. 5 261,10 -59,40 IMOEX 2 565,54 +0,21% RTSI 1 247,60 +0,60% DJIA 26 341,02 -0,32% Nasdaq 7 953,88 +0,19%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Chevron $142 (+12,08%) прогноз Societe Generale к 20.03.20 Купить
Lam Research $202,5 (+5,22%) прогноз БКС к 06.05.19 Купить
Facebook $200 (+14,59%) прогноз Deutsche Bank к 01.04.20 Купить
ЧТПЗ ₽170 (+16,44%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Tesla $380 (+39,59%) прогноз Альпари к 08.04.20 Купить
Chevron $142 (+12,08%) прогноз Societe Generale к 20.03.20 Купить
Lam Research $202,5 (+5,22%) прогноз БКС к 06.05.19 Купить
Facebook $200 (+14,59%) прогноз Deutsche Bank к 01.04.20 Купить
ЧТПЗ ₽170 (+16,44%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Tesla $380 (+39,59%) прогноз Альпари к 08.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 9 апреля
USD ЦБ: 65,35 (-0,06) Quote, 08 апр, 14:01
Курс евро на 9 апреля
EUR ЦБ: 73,36 (-0,08) Quote, 08 апр, 14:01
Личная жизнь важнее работы: 8 тенденций в мотивации персонала Pro, 10:20 В аэропорту Саратова при взлете задымилась кабина самолета Общество, 10:15 В Казахстане назначили досрочные президентские выборы Политика, 10:10 Роскачество дало рекомендации по выбору кроссовок Общество, 10:10 Рекламная выручка телеканалов ушла в минус Технологии и медиа, 10:00 Рекламные доходы телеканалов перестали расти Pro, 10:00 Арбитр ответил на обвинения Слуцкого в неприязни к «толстым или лысым» Спорт, 09:59 Business talk: как инвестору приумножить состояние в эпоху нестабильности РБК и Сбербанк Первый, 09:59 Террористы-смертники атаковали позиции сирийской армии в Хаме Политика, 09:58 Чайка заявил о росте числа выявленных коррупционеров в ФСБ в два раза Общество, 09:55 Украина решила выдать России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова Общество, 09:22 На Дальнем Востоке нашли пять торгующих икрой предприятий-фантомов Общество, 09:21 Чайка оценил ущерб от коррупционных преступлений в 2018 году Общество, 09:15 Аудиторы предложили изменить наказание за невнимание к объектам культуры Общество, 09:02
Политика ,  
0 
В Казахстане назначили досрочные президентские выборы
Президентские выборы в Казахстане пройдут 9 июня, объявил в обращения к нации и.о. главы государства Касым-Жомарт Токаев. По его словам, решение о досрочных выборах обсуждалось с ушедшим с высшего поста Нурсултаном Назарбаевым
Касым-Жомарт Токаев (Фото: EPA / ТАСС)

Исполняющий обязанности президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев.в эфире национального телевидения объявил о проведении в стране досрочных президентских выборов. Об этом сообщает Tengrinews.

Внеочередные выборы состоятся в стране 9 июня 2019 года, заявил Токаев. «Уважаемые соотечественники! Сегодня я выступаю с важным обращением народу и каждому из нас. Согласно Конституции я принял решение о проведении внеочередных выборов президента 9 июня 2019 года», — обратился он к казахстанцам.

Материал дополняется.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Казахстан
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter