В Казахстане назначили досрочные президентские выборы

Президентские выборы в Казахстане пройдут 9 июня, объявил в обращения к нации и.о. главы государства Касым-Жомарт Токаев. По его словам, решение о досрочных выборах обсуждалось с ушедшим с высшего поста Нурсултаном Назарбаевым

Касым-Жомарт Токаев (Фото: EPA / ТАСС)

Исполняющий обязанности президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев.в эфире национального телевидения объявил о проведении в стране досрочных президентских выборов. Об этом сообщает Tengrinews.

Внеочередные выборы состоятся в стране 9 июня 2019 года, заявил Токаев. «Уважаемые соотечественники! Сегодня я выступаю с важным обращением народу и каждому из нас. Согласно Конституции я принял решение о проведении внеочередных выборов президента 9 июня 2019 года», — обратился он к казахстанцам.

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