Внутриполитические последствия

Наблюдатели уже отметили достаточно очевидные параллели между системой транзита власти в Казахстане и системой, сложившейся в конце жизни Дэн Сяопина в Китае. Как известно, придя к власти после смерти Мао Цзэдуна, Дэн стал инициатором реформ, обеспечивших продолжающийся до сих пор экономический рост. Постепенно престарелый лидер отходил от непосредственного руководства страной, оставаясь верховным арбитром во всех важных вопросах. Эта модель сохранялась в КНР до недавнего времени: прошло несколько успешных транзитов, и лишь нынешний лидер Си Цзиньпин от нее отказался.

Сходная система постепенного ухода от власти была создана другим великим реформатором — лидером Сингапура с 1959 по 1990 год Ли Куан Ю. Будучи создателем государственности независимого Сингапура и добившись грандиозных успехов в экономике, он ушел в отставку и в 1990–2004 годах был старшим министром в правительстве своего преемника и однопартийца Го Чок Тонга, а в 2004–2011 годах являлся «министром-наставником» в правительстве своего сына Ли Сяньлуна.

Назарбаев воспринимает себя как лидера, вполне сопоставимого по исторической значимости с Дэн Сяопином и Ли Куан Ю. И, несмотря на скепсис многих, он прав. Когда Назарбаев возглавил Казахстан, по уровню ВВП на душу населения страна была примерно в середине списка союзных республик. Сейчас Казахстан занимает на постсоветском пространстве, если не считать вошедшие в ЕС страны Балтии, второе место после России. Он обогнал Украину и Белоруссию, получившие от СССР намного более мощный промышленный и научно-культурный потенциал. По объему экономики Казахстан сейчас также является второй страной постсоветского пространства после России.

Экономический рост произошел не автоматически. В Казахстане были серьезные запасы нефти, но не хватало мощной нефтегазовой промышленности и инфраструктуры, которая была в России или даже соседнем Туркменистане. Потребовались серьезные внешние инвестиции. Назарбаев сумел создать благоприятные условия для привлечения инвесторов со всего мира: из стран Запада, Китая, России, арабских государств. Были реализованы грандиозные инвестиционные проекты вроде Каспийского трубопроводного консорциума и Казахстанско-китайского трубопровода. Важным стимулом для создания более современной экономики стала подготовка новых научных и управленческих кадров, особенно за рубежом. Для этого есть не имеющая прецедентов в других постсоветских странах программа «Болашак», сделавшая доступным образование в самых престижных вузах мира для молодежи из простых семей.

Последствия для соседей

О контурах возможного транзита власти в Казахстане в последние годы активно рассуждали эксперты, и было много связанных с этим страшилок. Прежде всего высказывались опасения о возможности столкновений различных клановых групп. Эксперты боялись, что ситуацией могут воспользоваться радикальные исламисты. В последние годы в Казахстане произошло достаточно много терактов и есть серьезные проблемы, связанные с возвратом казахстанских боевиков из Сирии и Ирака или с возможностью дестабилизации в Центральной Азии под влиянием событий в Афганистане. Гипотетические межклановые столкновения могли бы спровоцировать народные выступления, как в Жанаозене в 2011 году или общенациональные земельные протесты в 2016 году. Российские эксперты традиционно опасались возможных межнациональных конфликтов в Казахстане, постепенного отхода республики от линии на дружбу с Россией и от евразийской интеграции. Много комментариев вызвало недавнее решение перевести графику казахского языка с кириллицы на латиницу. Обращают внимание и на то, что Казахстан как член ЕАЭС страдает от западных санкций, наложенных на Россию.

Тем не менее та форма, в которой произошел транзит, говорит о контролируемости процесса. Пока Назарбаев жив, он будет гарантом преемственности курса во внутренней, внешней и экономической политике. Сохранится модель, в рамках которой Астана поддерживает хорошие отношения как с соседями — Россией и Китаем, так и с Западом. Это подчеркивает выбор в качестве временного президента Касым-Жомарта Токаева — человека с огромным внешнеполитическим и дипломатическим опытом. В рамках преемственности будут продолжены экономические реформы, так что инвесторы тоже могут вздохнуть спокойно.

Между тем сохраняется и интрига: кто возглавит Казахстан после выборов 2020 года? Одни обращают внимание на слова Назарбаева «Я верю, что Токаев — именно тот человек, кому мы можем доверить управление сегодня Казахстаном», другие на то, что председателем сената Казахстана вместо Токаева 20 марта стала дочь Назарбаева Дарига. Очевидно только то, что страну возглавит человек, которого предложит президентская партия «Нур Отан», а, значит, сам Назарбаев. При этом преемник, по крайней мере пока Назарбаев жив, будет полностью следовать в русле политики первого президента Казахстана.