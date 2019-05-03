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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Война санкций ,  
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ЕС и Турция попросили США отменить нефтяные санкции против Ирана

Евросоюз и Турция призвали США отменить санкции против нефтяного сектора Ирана. Об этом пишет Deutsche Welle.

Издание цитирует сделанное в Брюсселе заявление комиссара ЕС по вопросам климата Мигеля Ариаса Каньете, который сообщил о беспокойстве Евросоюза из-за санкций. Он подчеркнул, что ограничения являются угрозой для ядерной сделки с Тегераном и что Евросоюз будет поддерживать Иран, пока страна исполняет условия договора.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в свою очередь сообщил, что действия США оказывают на всех «негативное влияние». Как отметил дипломат, Турция не может быстро найти альтернативные источники поставок из Ирана.

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США возобновили нефтяные санкции против Тегерана в ноябре 2018 года. Это произошло после того, как Соединенные Штаты вышли из ядерной сделки с Ираном. Она предполагала, что страны-участницы договора — США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия — отказываются от ограничений в адрес Ирана, а тот, в свою очередь, соглашается ограничить свою ядерную программу.

В конце апреля США ужесточили ограничения — было отменено исключение, согласно которому у Тегерана вопреки санкциям могли закупать нефть восемь стран, в том числе и Турция. После этого решения Иран допустил, что выйдет из ядерной сделки.

Теги: Санкции, Иран, Евросоюз
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