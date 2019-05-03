ЕС и Турция попросили США отменить нефтяные санкции против Ирана

Евросоюз и Турция призвали США отменить санкции против нефтяного сектора Ирана. Об этом пишет Deutsche Welle.

Издание цитирует сделанное в Брюсселе заявление комиссара ЕС по вопросам климата Мигеля Ариаса Каньете, который сообщил о беспокойстве Евросоюза из-за санкций. Он подчеркнул, что ограничения являются угрозой для ядерной сделки с Тегераном и что Евросоюз будет поддерживать Иран, пока страна исполняет условия договора.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в свою очередь сообщил, что действия США оказывают на всех «негативное влияние». Как отметил дипломат, Турция не может быстро найти альтернативные источники поставок из Ирана.

США возобновили нефтяные санкции против Тегерана в ноябре 2018 года. Это произошло после того, как Соединенные Штаты вышли из ядерной сделки с Ираном. Она предполагала, что страны-участницы договора — США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия — отказываются от ограничений в адрес Ирана, а тот, в свою очередь, соглашается ограничить свою ядерную программу.