В Иране допустили выход из Договора о нераспространении ядерного оружия

Выход из соглашения, направленного на прекращение распространения ядерного оружия, является одним из «многочисленных» вариантов ответа Ирана на ужестожение американских санкций, заявил глава МИД республики

Мохаммад Джавад Зариф (Фото: Richard Drew / AP)

После ужесточения США санкций в отношении Тегерана иранские власти видят для себя несколько вариантов реакции на сложившуюся ситуацию. Один из них — выход из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом в беседе с корреспондентом телерадиокомпании «Голос Исламской Республики Иран» (IRIB) сообщил министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф. Его слова приводят агентство Mehr и иранская редакция Radio Free Europe — Radio Farda.

Такой ответ, уточняет последнее, глава ведомства дал на вопрос, рассматривает ли Иран выход из этой сделки. «У Исламской Республики [Иран] есть множество выборов, и власти страны изучают их, и то, что вы сказали, выход из ДНЯО — один из них», — заявил на это Зариф.

Договор о нераспространении ядерного оружия был подготовлен экспертами ООН. В силу он вступил в марте 1970 года. В целом участниками договора являются 190 государств. СССР ратифицировал его в ноябре 1969 года. Вне ДНЯО остаются Индия, Пакистан, Израиль. Также в 2003 году из соглашения вышла Северная Корея (именно из-за этого Совбез ООН неоднократно вводил против Пхеньяна санкции).

Договор служит одним из факторов обеспечения международной безопасности. Он содержит обязательства государств по недопущению распространения ядерного оружия и созданию широких возможностей для мирного использования ядерной энергии.