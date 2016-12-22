Трамп против всех: главное о санкциях США в отношении Ирана

США не вводит, а просто возобновляет санкции, снятые с Ирана после подписания ядерного соглашения в 2015 году. Первая, «предупредительная» часть ограничений вступает в действие 6 августа. Вторая, более серьезная, волна санкций, включающая ограничение на импорт иранской нефти, ожидается 4 ноября.
Первая волна санкций не затронет нефтяной сектор Ирана. Пока ограничения коснутся торговли рядом товарных позиций, а также некоторых операций с долларом и иранским риалом. Министерство финансов США вернет ограничения на торговлю золотом и другими драгоценными металлами, а также покупку или продажу алюминия, стали, угля, программного обеспечения для промышленных производств. США также отзовут разрешение на импорт иранских ковров и продовольствия и введут санкции против иранского автопрома.
Помимо этого, возобновятся ограничения на покупку долларов иранским правительством, на транзакции по покупке и продаже иранского риала, а также на содержание средств и ведение счетов в иранской валюте за пределами Ирана. Ограничиваются и операции с суверенным долгом Ирана.
С 4 ноября вернутся санкции против иранских нефтяных компаний и нефтетрейдеров — Национальной иранской нефтяной компании (National Iranian Oil Company, NIOC), ее «дочки» Naftiran Intertrade Company (NICO), а также Национальной иранской танкерной компании (National Iranian Tanker Company, NITC). Вновь будет запрещена покупка нефти, нефтепродуктов и нефтехимической продукции из Ирана.
В ноябре будут введены санкции и против операторов иранских портов и предприятий кораблестроительной отрасли, в том числе иранской судоходной госкомпании Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) и компании South Shipping Line Iran (SSL), а также их филиалов и дочерних компаний.
Кроме того, возобновятся ограничения на транзакции финансовых институтов с Национальным банком Ирана. Будут введены ограничения на предоставление иранским компаниям услуг по страхованию и перестрахованию.
В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — так называемой ядерной сделки. Она была заключена между Ираном и шестью странами (США, Великобританией, Россией, Францией, Китаем и Германией) и предусматривала отмену многочисленных санкций против Ирана в обмен на ограничение ядерной программы этой страны. По мнению Трампа, Иран не отказался от планов по созданию ядерного оружия, ведет агрессивную внешнюю политику и поддерживает террористические движения. Ядерная сделка была заключена, когда президентом США был предшественник Трампа Барак Обама.
Дональд Трамп всегда критиковал заключенный при Обаме СВПД. Еще во время своей предвыборной кампании он обещал выйти из сделки, которую называл «позором» и «худшей договоренностью», когда-либо заключенной США.
О выходе США из ядерной сделки Дональд Трамп объявил 8 мая 2018 года, пообещав ввести беспрецедентные санкции против Тегерана.
Соглашение заключили Иран и «Группа шести» (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия), его поддержал Европейский союз. Договоренности были закреплены в резолюции Совета Безопасности ООН.
Подписанию документа предшествовали переговоры, длившиеся более десяти лет. В соответствии с достигнутым соглашением, Тегеран согласился ограничить свою ядерную программу, но сохранил за собой право развивать мирную ядерную энергетику, взамен с него были сняты международные санкции, введенные против него США, Евросоюзом и ООН до подписания СВПД.
В частности, Тегеран обязался иметь в распоряжении не более 300 кг обогащенного до 3,67% урана в течение 15 лет и сохранить функции по обогащению урана только за одним объектом — уранообогатительным заводом в городе Натанц. Кроме того, Иран разрешил специалистам МАГАТЭ вести контроль за производством уранового концентрата и его запасами в течение 25 лет.
Основные претензии американского президента:
- соглашение не предотвратило возможность создания Ираном ядерного оружия, а лишь отсрочило на недолгое время этот процесс;
- поведение Ирана не соответствует «духу сделки», так как он не выполняет все условия соглашения, например, среди прочего не позволяет провести полноценную инспекцию своих ядерных объектов;
- Иран продолжает испытания баллистических ракет, что угрожает Израилю, главному союзнику Вашингтона на Ближнем Востоке. Иран отказывается сворачивать ракетную программу. По словам президента Роухани, Тегеран «строил, строит и будет строить ракеты» в целях самообороны;
- внешняя политика Ирана. Трамп обвиняет иранское руководство, «режим фанатиков», в распространении хаоса и смерти по всему миру и в финансировании террористов. В числе поддерживаемых Тегераном террористических группировок американский президент назвал «Аль-Каиду» и «Талибан» (обе террористические организации запрещены в России), вооруженное шиитское движение «Хезболла» в Ливане, а также Исламское движение сопротивления (ХАМАС) в Палестине;
- присутствие иранских военных в Ираке и Сирии. В последней лояльные Тегерану формирования сражаются на стороне президента страны Башара Асада. По мнению Трампа, Иран только разжигает гражданские войны в этих странах, а также в Йемене;
- Тегеран якобы передает технологии КНДР и организует кибератаки против США и их союзников. Через две недели после выхода из сделки США объявили о новой стратегии по Ирану, пообещав ему санкции «на высочайшем уровне» и беспрецедентное экономическое давление на страну. Это не только возобновление старых санкций, но и введение новых. Госсекретарь Майк Помпео тогда рассказал, что цель Вашингтона — вынудить Тегеран сменить свой внешнеполитический курс с выбранного «неприемлемого и непродуктивного пути». В обратном случае, по словам госсекретаря, Тегеран едва ли сможет «сохранить свою экономику в живых».
С политической точки зрения для России, которая принимала активное участие в согласовании ядерной сделки с Ираном, важно сохранить СВПД. Этот план, как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, позволяет «прочно и надежно» обеспечивать режим нераспространения ядерного оружия. Некоторые российские компании, в частности «Русал» и автопроизводители, могут выиграть от санкций США.
По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ставить под угрозу такую важнейшую договоренность, как СВПД, «неосмотрительно и рискованно». Москва уверена, что ядерная сделка позволила значительно ослабить военно-политическую напряженность в регионе, а действия США направлены лишь на политизацию ситуации вокруг Тегерана.
Иран также является союзником России в сирийском конфликте: обе страны сражаются на стороне правительственных войск против террористических группировок. Совместными усилиями Тегерана и Москвы, а также Анкары в конце 2016 года был запущен так называемый астанинский процесс по урегулированию конфликта в Сирии. Три страны, имеющие наибольшее влияние на стороны конфликта, выступили гарантами перемирия между сирийской армией и умеренной вооруженной оппозицией и создали четыре зоны деэскалации в Сирии.
По данным Российского экспортного центра (РЭЦ), товарооборот России с Ираном в 2017 году составлял $1,7 млрд (в основе — экспорт из России), а в первом квартале этого года — $476 млн. Среди товаров в структуре экспорта лидировали зерно и черные металлы.
«По нашему мнению, санкции США в отношении Ирана не скажутся на объемах торговли Исламской Республики с Россией. У нас выстроено долгосрочное сотрудничество в таких отраслях, как атомная промышленность, АПК, железнодорожное машиностроение», — сообщил РБК управляющий директор группы Российского экспортного центра по клиентской работе Никита Гусаков.
Директор группы компаний «РусИранЭкспо» Александр Шаров полагает, что российские компании могут выиграть от санкций США против Ирана: из страны уйдут многие поставщики сырья и автопроизводители. По его словам, UC Rusal через посредников поставляла в Иран около 300 тыс. т алюминия, в основном для производства банок под Coca-Cola. «Теперь UC Rusal сама под санкциями и начинает поставки алюминия напрямую», — говорит он. В январском проспекте алюминиевой компании к размещению облигаций указано, что поставки в Иран были минимальными. По данным аналитиков РЭЦ, Иран самостоятельно обеспечивает себя алюминием.
Российские производители стали — «Северсталь» и ММК — остановили поставки в Иран из-за объявленных США санкций, писало агентство Reuters в конце июля.
По словам Шарова, автопроизводители ГАЗ и КамАЗ с нетерпением ожидают ухода европейцев с иранского рынка. 13 декабря 2016 года замглавы Минпромторга Георгий Каламанов сообщал, что три крупных российских автопроизводителя — КамАЗ, ГАЗ и Sollers — могут в 2017 году выйти на подписание контрактов по локализации производства в Иране. В марте 2017 года президент группы ГАЗ Вадим Сорокин подтверждал, что автоконцерн может локализовать производство машин в Иране уже в 2017 году.
Представитель ГАЗа отказался от комментариев по поводу дальнейших планов предприятия в Иране. Представитель Sollers (контролирует УАЗ) сообщила, что на текущий момент УАЗ прорабатывает с местными партнерами возможность поставок. В случае наложения санкций со стороны США УАЗ будет действовать «исходя из ограничений», сказала она. Но, по ее словам, компания может поставлять в эту страну несколько тысяч машин в год «при успешной совместной работе с местным партнером».
Представитель КамАЗа сообщил РБК, что у компании нет никаких планов по работе в Иране и никакие переговоры не ведутся.
По словам представителя «Росспецмаша», российские компании за последние три года поставили в Иран сельхозтехнику и пищевое оборудование на 300 млн руб. «Исламская Республика не является основным направлением поставок для отечественных производителей специализированной техники, но рынок очень перспективный, с привлекательным потребительским сектором», — сказал он. По его словам, санкции против Ирана создают сложности, но пока кардинально не мешают развитию экспорта специализированных машин.
Шаров также считает, что из-за санкций США Иран продолжит оплачивать поставку российского оружия по бартерной схеме — драгметаллами, которые он получает от Турции за нефть.
Санкции ускорят устранение препятствий ирано-российской торговле и инвестициям, такие как проблемы в прохождении платежей по сделкам, отсутствие режима «зеленого коридора» и соглашения по зоне свободной торговле, переход на торговлю в национальных валютах, сказал РБК председатель Российско-иранский деловой совет при Торгово-промышленной палате России (РИДС) Владимир Обыденов. В рамках программы «нефть в обмен на товары» российские сельхозпроизводители выйдут на огромный платежеспособный иранский рынок. Кроме того, российские нефтяные компании смогут с дополнительной прибылью для себя поставлять иранскую нефть в отдельные страны (Индия, Австралия) быстрее и дешевле, чем из России. Иран, в свою очередь, получает необходимые товары, не тратя валюту, которая у него в дефиците, рассуждает Обыденов.
Санкции могут увеличить долю «Объединенной авиационной корпорации» (ОАК) на иранском рынке среднемагистральных авиалайнеров – ведутся переговоры о поставке в Иран первых 40 единиц Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), сказал РБК Обыденов.
Иран возмущен поведением Вашингтона и его односторонним выходом из ядерной сделки. Тегеран заявляет, что намерен и дальше выполнять условия сделки вместе с остальными участниками СВПД. Власти обвиняют США в подрыве международных договоров и невыполнении обязательств в рамках соглашения. Иран уже подал иск к США в Международный суд ООН.
Сразу после выхода США из СВПД Роухани назвал решение Трампа «началом психологической войны» против Ирана. Тем не менее лидер Ирана заверил, что его страна не намерена выходить из ядерного соглашения вслед за Вашингтоном и останется привержена выполнению условий сделки, если удастся достичь ее целей с остальными сторонами соглашения. Вместе с тем иранский лидер сказал, что попросил предприятия, работавшие над ядерной программой страны, быть готовыми «при необходимости» возобновить работы над обогащением урана.
С тех пор между высшими лицами США и Ирана не прекращается словесная перепалка. 22 июля президент Роухани предостерег США от развязывания войны с Тегераном. «Америка должна знать, что перемирие с Ираном — это мать всех перемирий, а война — мать всех войн», — заявил он в эфире государственного телевидения. Он предложил Трампу «не играть с львиным хвостом», чтобы «не сожалеть вечно» об этом.
Дональд Трамп не оставил без внимания слова иранского лидера и на следующий же день обратился к иранскому лидеру в Twitter в сообщении, написанном заглавными буками: «НИКОГДА, НИКОГДА НЕ УГРОЖАЙТЕ ВНОВЬ СОЕДИНЕННЫМ ШТАТАМ, ИЛИ ВЫ ИСПЫТАЕТЕ ТАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, КАКИЕ МАЛО КТО ИСПЫТЫВАЛ ЗА ВСЮ ПРЕДШЕСТВУЮЩУЮ ИСТОРИЮ. МЫ БОЛЬШЕ НЕ ТА СТРАНА, КОТОРАЯ БУДЕТ ТЕРПЕТЬ ВАШИ БЕЗУМНЫЕ СЛОВА О НАСИЛИИ И СМЕРТИ. ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ!».
В ответ Роухани, выступая на заседании кабинета министров 25 июля, назвал эти угрозы беспочвенными и недостойными ответа, а замечания Трампа — «дешевыми». По его словам, на выпады США Иран намерен «реагировать в действии», а именно наращивать производство и иранский экспорт.
Иран 16 июля подал иск против США в Международный суд ООН в Гааге. Тегеран указывает на нарушения со стороны Вашингтона Договора 1955 года о дружбе, экономических отношениях и консульских правах. Санкции США, в том числе те, которые будут введены, нарушают этот договор, указали заявители.
С угрозами в адрес Трампа обрушился и командующий элитным спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани. «Любитель азартных игр Трамп! <…> Вы можете начать войну, но закончим ее мы. Иди спроси своих предшественников. Прекрати нам угрожать. Мы готовы противостоять тебе», — заявил он, подчеркнув, что война с Ираном уничтожит все, чем владеет Трамп.
Перспектива восстановления американских санкций усугубила экономический и финансовый кризис в Иране. Национальная валюта — риал — с апреля 2018 года обесценилась более чем вдвое (по курсу на черном рынке). Корпус стражей исламской революции призвал иранского президента к «революционным» действиям по предотвращению девальвации. Центробанк падение риала объясняет «заговором врагов». Из-за санкций замедлится и экономический рост Ирана, ожидает МВФ: снизятся инвестиции, экспорт и отток капитала. Однако многие эксперты, включая экс-посла США в России Майкла Макфола, убеждены, что санкции не пошатнут внутриполитические позиции иранских властей, скорее, наоборот, заставят общество сплотиться перед лицом угрозы.
Протесты против неэффективного экономического управления не стихают в Иране с декабря 2017 года. В конце июня 2018-го новая волна беспорядков охватила страну — протесты сначала прошли в городах Абадан и Хорремшехр в провинции Хузестан на юго-западе страны. Люди были недовольны нехваткой питьевой воды на фоне охватившей регион засухи. Через несколько дней были закрыты главный рынок Тегерана — Большой базар — и два других крупных торговых центра, так как владельцы торговых точек протестовали из-за ослабления национальной валюты и роста инфляции.
1 августа стало известно, что парламент Ирана впервые вызвал к себе президента Хасана Роухани для объяснения экономической ситуации в стране.
Незадолго до введения санкций власти также сменили управляющего Центральным банком страны, чтобы улучшить экономическую ситуацию.
Однако вряд ли попытки США добиться социальной напряженности в Иране и тем самым спровоцировать смену режима увенчаются успехом, отмечает бывший посол США в России Майкл Макфол в материале для The Washington Post. По его мнению, Вашингтон может добиться обратного эффекта: решение Трампа выйти из сделки подтолкнуло даже тех, кто раньше был в оппозиции к нынешней власти в Тегеране, сплотиться вокруг иранского руководства из-за растущей внешней угрозы.
Даже противники Роухани из консервативного крыла политического истеблишмента в Иране, которые всегда критиковали СВПД, поменяли свою риторику, подчеркивал ранее в разговоре с РБК эксперт из Университета имени Шахида Бехешти (Тегеран) Хамидреза Азизи. «Они говорят, что Иран находится сейчас в разгаре экономической войны, поэтому неразумно менять администрацию в такой критической ситуации», — отмечает эксперт. Валютный рынок уже заложил санкции против Ирана в свои прогнозы и реагирует в основном на тональность заявлений Трампа и Роухани. С апреля 2018 года риал потерял примерно 50% своей стоимости, а в понедельник, 30 июля, его курс снизился до исторического минимума. Валюта обвалилась на черном (свободном) рынке до 117 тыс. риалов за доллар против 90 тыс. риалов на предыдущей неделе (официальный курс к доллару — 44,07 тыс. риалов, но трейдерами он не используется). Из-за этого с открытым письмом к Хасану Роухани даже обратился Корпус стражей исламской революции — элитное спецподразделение иранских вооруженных сил, которое не имеет отношения к экономике, а борется с «подрывными элементами» в стране. «Уникальная и широкая поддержка, которая была у вас в последние недели, не должна мешать вам предпринимать революционные действия для контроля [потребительских] цен и предотвращения чудовищного роста цен на иностранную валюту и золото», — заявил глава КСИР Мохаммад Али Джафари. Впрочем, риал частично отыграл падение после того, как Трамп заявил о готовности встретиться с Роухани.
Рядовые иранцы для защиты от обесценения риала будут вкладываться в различные защитные активы, такие как доллар и золото, считают эксперты консалтинговой компании Metals Focus. Центробанк Ирана тем временем падение национальной валюты объясняет «заговором врагов с целью усугубить экономические проблемы и вызвать общественные волнения». По таким обвинениям (они предусматривают смертную казнь) уже арестованы 29 человек.
Санкции скажутся и на темпах роста экономики Ирана. Они негативно повлияют на экспорт, снизят прямые иностранные инвестиции и приток капитала, а также изолируют Иран от глобальной финансовой системы, отмечали эксперты МВФ. В 2018/19 финансовом году (21 марта — 20 марта) рост экономики считают иранские власти.
Тегеран грозит перекрыть Ормузский пролив и тем самым заблокировать все поставки нефти из Персидского залива, если США восстановят санкции против Ирана и ограничат экспорт иранской нефти. С таким заявлением выступил заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции в Тегеране Исмаил Коусари в интервью порталу YJС. Подобные угрозы со стороны Ирана звучали и раньше, однако еще ни разу не были реализованы. США обещают привлечь военный флот, если Иран попробует нарушить судоходство.
Сейчас Иран разрешает пользоваться своими территориальными водами на добровольной основе. Тегеран, как и Вашингтон, подписал, но не ратифицировал Конвенцию ООН по морскому праву о транзитном прохождении судов.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поддержал идею о закрытии Ормузского пролива для стран — экспортеров нефти Персидского залива. В ответ на это Пентагон заявил, что в таком случае ВМС США готовы обеспечить свободу навигации и коммерческих перевозок через пролив в соответствии с международными нормами.
Угрозы закрыть Ормузский пролив звучали от иранского руководства и раньше, однако так и не были реализованы на практике. На этот раз Иран таким образом отреагировал на заявление директора отдела политического планирования Госдепартамента США Брайана Хука. Он сказал, что США намерены с помощью санкций сократить доходы Ирана от продажи нефти до нуля, чтобы усилить экономическое давление на страну.
По данным Международного энергетического агентства, в мае Иран экспортировал около 2,4 млн барр. нефти в день. Две трети от этого объема закупила Азия, остальное — Европа. По словам Хука, о планах перестать покупать иранскую нефть уже заявили 50 организаций после консультаций с Минфином США и казначействами стран Европы и Азии.
По мнению директора по исследованиям VYGON Consulting Марии Беловой, от возможной блокировки пролива может сильнее пострадать не нефтяной, а газовый рынок (через пролив транспортируется 30% торгуемого на мировом рынке сжиженного природного газа). Если для перевозки нефти из Персидского залива есть другие пути (два нефтепровода в Саудовской Аравии, по одному — в ОАЭ и Ираке), то альтернативы для транспортировки СПГ нет.
Чтобы избежать еще большего давления со стороны США, Иран должен согласиться на разработку нового соглашения. Оно, по замыслу американцев, будет охватывать не только ядерную программу Тегерана, но и другие аспекты внешней и внутренней политики.
Вашингтон не хочет передоговариваться по уже существующей сделке и настаивает на заключении, как выразился госсекретарь Помпео, «более сильного» соглашения. Только в таком случае Вашингтон будет готов не только снять все экономические санкции с Тегерана, но даже восстановить дипломатические и коммерческие связи и поделиться с Ираном передовыми технологиями. Согласны США и поддержать модернизацию иранской экономики, и помочь стране реинтегрироваться в глобальную финансовую систему.
Основная задача нового документа, по словам Трампа, — перекрыть Тегерану любые возможные пути к разработке собственного ядерного оружия. Но Вашингтон так и не уточнил, какие именно дополнительные условия станут, с точки зрения США, гарантией того, что Иран не сможет разработать ядерное оружие. В новом соглашении Иран должен взять на себя обязательство выполнять 12 «основных требований» Вашингтона. В том, что касается ядерной программы, Иран среди прочего должен «остановить обогащение» урана и обеспечить «безоговорочный доступ» ко всем объектам ядерной программы на всей территории страны.
Кроме того, Вашингтон требует освободить всех задержанных американских граждан, а также граждан стран — союзников США. Тегеран должен прекратить поддержку повстанцев-хуситов в Йемене и шиитского движения «Хезболла» в Ливане, вывести все свои силы из Сирии, а также перестать угрожать Израилю.
С 1979 года Иран неоднократно оказывался под ударом санкций США и европейских стран — из-за захвата американского посольства, Ирано-иракской войны, поддержки террористов и разработки ядерного оружия. В конце концов, именно санкции вынудили Иран заключить ядерную сделку. Но и после подписания соглашения США продолжили атаковать санкциями Иран.
Впервые США ввели санкции против Ирана в 1979 году, после инцидента с захватом американского посольства в Тегеране. Группа радикально настроенных студентов взяла в заложники 52 дипломатов и требовала выдачи шаха Мохаммеда Реза Пехлеви, бежавшего из страны в США незадолго до исламской революции. Тогда Вашингтон запретил гражданам и компаниям США работать в Иране или создавать совместные предприятия с иранскими компаниями, включая нефтегазовую отрасль. Также были заморожены золотые запасы Ирана в американских банках.
Санкции были усилены из-за начавшейся в 1980 году Ирано-иракской войны: Вашингтон запретил международным финансовым институтам выдавать Ирану кредиты, также в отношении Тегерана было введено оружейное эмбарго.
В 1996 году США по обвинению в поддержке терроризма и экстремизма, а также в разработке оружия массового поражения ужесточили санкции против Ирана вплоть до полного эмбарго на двустороннюю торговлю — новые ограничения распространились в том числе на межбанковскую деятельность, экспорт иранского оборудования в США и инвестиции в иранские компании. Ограничения на работу с Ираном тогда впервые коснулись и энергетических предприятий третьих стран, в первую очередь европейских.
В начале 2000-х годов европейцы пытались договориться с Ираном об ограничении его ядерной программы. Однако их усилия не увенчались успехом: в 2005 году президент Ирана Махмуд Ахмадинежад решил расконсервировать программу обогащения урана. В ответ США и Европа разработали новые санкции против Ирана в Совете Безопасности ООН — всего с 2006 по 2010 год были приняты четыре резолюции. В первую очередь они касались доступа Ирана к ядерным и ракетным технологиям, а также к оружию. Они также разрешили и даже поощряли отдельные государства налагать свои собственные санкции против Ирана в таких областях, как энергетика, финансовые услуги и транспорт. Кроме того, были введены санкции против организаций и отдельных фигур иранского Корпуса стражей исламской революции.
В 2010 году Соединенные Штаты усилили давление на Иран и ввели вторичные санкции, вынудив иностранные компании и банки уйти из Ирана. Иранский экспорт нефти значительно упал примерно в течение 2013–2015 годов из-за санкций США и Европы, что сильно ударило по экономике страны и вынудило Иран пойти на уступки и заключить СВПД.
В августе 2017 года Трамп подписал закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который позволил наложить дополнительные санкции не только на Иран, но также на Россию и КНДР.
4 января 2018 года Министерство финансов США включило в санкционный список пять компаний из Ирана, которые причастны к иранской программе баллистических ракет. Все они входят в иранскую промышленную группу Shahid Bakeri.
За сотрудничество с Ираном американским гражданам и компаниям может грозить как штраф, так и тюремное заключение (до $1 млн или 20 лет лишения свободы), а лица из других юрисдикций рискуют столкнуться с вторичными санкциями. Обход санкций возможен, но опасен, единственная легальная возможность — получение специальной лицензии, которую Минфин США выдает в индивидуальном порядке. Оградить свои компании от санкций уже пытается Евросоюз.
Санкционное законодательство США делит компании на американские и неамериканские. Для всех неамериканских лиц санкции одинаковы и не зависят от их юрисдикции. Американским лицам за нарушения санкционного законодательства грозят наказания прямого действия (штраф и уголовная ответственность), а остальным — включение в санкционный список SDN, объясняет партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич.
Гражданское наказание за нарушение антииранских санкций для американского физического лица — штраф, размер которого составляет до $250 тыс. за каждое нарушение (он должен вдвое превосходить сумму запрещенной транзакции). Уголовное наказание для американского физлица за умышленное нарушение — штраф до $1 млн и до 20 лет тюремного заключения.
Штрафам (таким же, как при гражданском наказании) может подвергнуться и финансовое учреждение, в случае если любое лицо, которое контролирует компанию или владеет ей, нарушит запрет на участие в сделках с Корпусом стражей исламской революции (если учреждение в курсе этого нарушения).
Обход санкций возможен, однако это все равно нарушение, которое допускает, во-первых, санкционное лицо, а во-вторых — компания-посредник, объясняет РБК Алексей Панич. Кроме того, правоохранительные органы США будут проверять и американское лицо на предмет осведомленности о возможном нарушении санкций, добавляет он. Но шанс есть: компании смогут получить специальную лицензию для освобождения от санкций, говорил глава Минфина США Стивен Мнучин. Каждое заявление рассматривается отдельно.
Оградить свои компании от санкций США намерен Евросоюз. В середине мая Европейская комиссия задействовала так называемое блокирующее постановление, запрещающее работающим с Ираном европейским компаниям соблюдать санкции США. Для обеспечения финансовых каналов между Ираном и Европой власти Франции, Великобритании, Германии, Австрии и Швеции обсуждают открытие счетов Центробанка Ирана в своих центральных банках. Индия дала согласие на открытие в стране отделения иранского Bank Pasargad.