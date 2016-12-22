Трамп против всех: главное о санкциях США в отношении Ирана

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Коснутся ли России санкции против Ирана?

С политической точки зрения для России, которая принимала активное участие в согласовании ядерной сделки с Ираном, важно сохранить СВПД. Этот план, как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, позволяет «прочно и надежно» обеспечивать режим нераспространения ядерного оружия. Некоторые российские компании, в частности «Русал» и автопроизводители, могут выиграть от санкций США.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ставить под угрозу такую важнейшую договоренность, как СВПД, «неосмотрительно и рискованно». Москва уверена, что ядерная сделка позволила значительно ослабить военно-политическую напряженность в регионе, а действия США направлены лишь на политизацию ситуации вокруг Тегерана.

Иран также является союзником России в сирийском конфликте: обе страны сражаются на стороне правительственных войск против террористических группировок. Совместными усилиями Тегерана и Москвы, а также Анкары в конце 2016 года был запущен так называемый астанинский процесс по урегулированию конфликта в Сирии. Три страны, имеющие наибольшее влияние на стороны конфликта, выступили гарантами перемирия между сирийской армией и умеренной вооруженной оппозицией и создали четыре зоны деэскалации в Сирии.

По данным Российского экспортного центра (РЭЦ), товарооборот России с Ираном в 2017 году составлял $1,7 млрд (в основе — экспорт из России), а в первом квартале этого года — $476 млн. Среди товаров в структуре экспорта лидировали зерно и черные металлы.

«По нашему мнению, санкции США в отношении Ирана не скажутся на объемах торговли Исламской Республики с Россией. У нас выстроено долгосрочное сотрудничество в таких отраслях, как атомная промышленность, АПК, железнодорожное машиностроение», — сообщил РБК управляющий директор группы Российского экспортного центра по клиентской работе Никита Гусаков.

Директор группы компаний «РусИранЭкспо» Александр Шаров полагает, что российские компании могут выиграть от санкций США против Ирана: из страны уйдут многие поставщики сырья и автопроизводители. По его словам, UC Rusal через посредников поставляла в Иран около 300 тыс. т алюминия, в основном для производства банок под Coca-Cola. «Теперь UC Rusal сама под санкциями и начинает поставки алюминия напрямую», — говорит он. В январском проспекте алюминиевой компании к размещению облигаций указано, что поставки в Иран были минимальными. По данным аналитиков РЭЦ, Иран самостоятельно обеспечивает себя алюминием.

Российские производители стали — «Северсталь» и ММК — остановили поставки в Иран из-за объявленных США санкций, писало агентство Reuters в конце июля.

По словам Шарова, автопроизводители ГАЗ и КамАЗ с нетерпением ожидают ухода европейцев с иранского рынка. 13 декабря 2016 года замглавы Минпромторга Георгий Каламанов сообщал, что три крупных российских автопроизводителя — КамАЗ, ГАЗ и Sollers — могут в 2017 году выйти на подписание контрактов по локализации производства в Иране. В марте 2017 года президент группы ГАЗ Вадим Сорокин подтверждал, что автоконцерн может локализовать производство машин в Иране уже в 2017 году.

Представитель ГАЗа отказался от комментариев по поводу дальнейших планов предприятия в Иране. Представитель Sollers (контролирует УАЗ) сообщила, что на текущий момент УАЗ прорабатывает с местными партнерами возможность поставок. В случае наложения санкций со стороны США УАЗ будет действовать «исходя из ограничений», сказала она. Но, по ее словам, компания может поставлять в эту страну несколько тысяч машин в год «при успешной совместной работе с местным партнером».

Представитель КамАЗа сообщил РБК, что у компании нет никаких планов по работе в Иране и никакие переговоры не ведутся.

По словам представителя «Росспецмаша», российские компании за последние три года поставили в Иран сельхозтехнику и пищевое оборудование на 300 млн руб. «Исламская Республика не является основным направлением поставок для отечественных производителей специализированной техники, но рынок очень перспективный, с привлекательным потребительским сектором», — сказал он. По его словам, санкции против Ирана создают сложности, но пока кардинально не мешают развитию экспорта специализированных машин.

Шаров также считает, что из-за санкций США Иран продолжит оплачивать поставку российского оружия по бартерной схеме — драгметаллами, которые он получает от Турции за нефть.

Санкции ускорят устранение препятствий ирано-российской торговле и инвестициям, такие как проблемы в прохождении платежей по сделкам, отсутствие режима «зеленого коридора» и соглашения по зоне свободной торговле, переход на торговлю в национальных валютах, сказал РБК председатель Российско-иранский деловой совет при Торгово-промышленной палате России (РИДС) Владимир Обыденов. В рамках программы «нефть в обмен на товары» российские сельхозпроизводители выйдут на огромный платежеспособный иранский рынок. Кроме того, российские нефтяные компании смогут с дополнительной прибылью для себя поставлять иранскую нефть в отдельные страны (Индия, Австралия) быстрее и дешевле, чем из России. Иран, в свою очередь, получает необходимые товары, не тратя валюту, которая у него в дефиците, рассуждает Обыденов.

Санкции могут увеличить долю «Объединенной авиационной корпорации» (ОАК) на иранском рынке среднемагистральных авиалайнеров – ведутся переговоры о поставке в Иран первых 40 единиц Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), сказал РБК Обыденов.