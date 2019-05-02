Число жертв нападения на мечети в Новой Зеландии возросло

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что скончался турок, раненый при стрельбе в мечетях в Новой Зеландии. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«К сожалению, мы потеряли нашего гражданина Зекерия Туйяна, который был сильно ранен в коварном теракте в Новой Зеландии. Я хотел бы выразить свои соболезнования и терпение его семье», — сказал он.

В середине марта стрельба произошла в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч и его пригорода Линвуда. В результате погибли 50 человек и десятки пострадали. Власти задержали трех подозреваемых, двух из них впоследствии отпустили.

Суд арестовал только 28-летнего австралийца Брентона Тарранта. Вице-премьер Новой Зеландии Уинстон Питерс пообещал ему пожизненное заключение.