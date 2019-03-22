Власти Новой Зеландии пообещали напавшему на мечети пожизненный срок

Вице-премьер Новой Зеландии Уинстон Питерс пообещал, что предполагаемый исполнитель атаки на мечети в городе Крайстчерче австралиец Брентон Таррант получит пожизненный срок.

«В прошлую пятницу в Новой Зеландии люди, которые пошли в мечети, чтобы совершить пятничную молитву, подверглись трусливому нападению. С этого момента террорист будет подчиняться законам Новой Зеландии и проведет остаток своей жизни в одиночной камере», — цитирует слова Питерса телеканал Haberturk. Вице-премьер находится с визитов в Стамбуле. Питерс добавил, что в Новой Зеландии проходит самое крупное в истории страны расследование.

Смертная казнь как высшая форма наказания в стране отсутствует. Для особо опасных преступников в Новой Зеландии действует т.н. «гуманная тюрьма» в Окленде, где, как сообщает The Guardian, преступники могут заниматься йогой, медитацией и выращиванием сада.

15 марта в Крайстчерче и его пригороде Линвуде произошло вооруженное нападение на посетителей двух мечетей. Жертвами стали 50 человек, еще 48 госпитализированы.