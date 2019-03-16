Суд оставил под стражей обвиняемого в атаке на мечети в Новой Зеландии

Суд оставил под стражей обвиняемого в атаке на мечети в Новой Зеландии

Окружной суд Крайстчерча оставил под стражей 28-летнего австралийца Брентона Тарранта, обвиняемого в нападении на мечети в Новой Зеландии. Об этом сообщает газета New Zealand Herald.

По данным издания, он останется под стражей до 5 апреля. На суде ему предъявили обвинения в убийстве как минимум одного человека.

Нападение на мечети в новозеландском городе Крайстчерч произошло 15 марта. В результате погибли 49 человек, пострадали более 40 жителей. При этом Таррант транслировал нападение на мечеть Аль-Нур в прямом эфире в Facebok, однако затем запись удалили. Власти Новой Зеландии назвали произошедшее терактом.