Число жертв нападения на мечети в Новой Зеландии возросло до 50 человек

Число жертв нападения на мечети в Новой Зеландии возросло до 50 человек

Число жертв нападения на мечети новозеландского города Крайстчерч достигло 50 человек. В больнице скончался подданный Саудовской Аравии, сообщил министр иностранных дел королевства Ибрахим аль-Асаф, передает агентство SPA.

«Один проходит лечение, а другой перешел на милость Аллаха в пятницу вечером», — сказал он.

Нападение на мечети Аль-Нур и Линвуд произошло 15 марта. Ранее сообщалось о 49 погибших. По данным газеты New Zealand Herald, в результате стрельбы также пострадали 48 человек. Власти страны назвали случившееся терактом.

Полицейские задержали трех мужчин и женщину, однако впоследствии одного человека отпустили. Оказалось, что он не причастен к нападению, а хотел поучаствовать в в полицейской операции.